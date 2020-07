Sospechan que el coronavirus ya campaba a sus anchas por Italia en noviembre de 2019

Las autoridades italianas están investigando más de un centenar de pulmonías “sospechosas” que se trataron en un hospital de la región de Lombardía, en el norte del país, entre noviembre de 2019 y enero de este año, antes de la entrada oficial del coronavirus en el país, cuyo primer caso se detectó el 21 de febrero.

El hallazgo se ha producido en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de la provincia de Bérgamo en relación con la gestión que se hizo de los servicios de emergencia durante la pandemia y lo ha desvelado el diario L’Eco di Bergamo.

Según este medio, en el hospital de Alzano Lombardo hubo 18 pulmonías sospechosas en noviembre, 40 en diciembre y 52 en enero. Si se comparan los datos con el año 2018, cuando en total hubo 196 “pulmonías no reconocidas”, en todo 2019 fueron 256, un 30 por ciento más.

Ahora, la Fiscalía está investigando “bien para esclarecer los procedimientos realizados en el hospital de Alzano Lombardo en los días previos a la emergencia, bien para reconstruir cómo han pasado desapercibidos estos casos sospechosos“, según informa la agencia AdnKronos.

Las autoridades italianas habían recomendado el 22 de enero considerar como caso sospechoso incluso a personas que manifestaran un “historial clínico insólito e inesperado, sobre todo con un deterioro imprevisto pese al tratamiento adecuado” sin tener en cuenta su historial de viajes, si bien en otra circular del 27 de enero se decía que los casos sospechosos tuvieran alguna relación con la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia.

Entretanto, según el Ministerio de Salud, otras 23 personas más han muerto en el último día por Covid-19 en toda Italia, un dato que supone un aumento considerable con respecto a los seis fallecidos del lunes. Además, se han contabilizado otros 142 contagios.

Con ello, son ya 34.767 los muertos y 240.578 los contagios registrados en el país, mientras que los pacientes curados se elevan a 190.248, tras otros 1.052 que han recibido el alta en el último día. En once regiones no ha habido nuevos decesos, mientras que en siete no se han contabilizado nuevos casos. Además, en once regiones ya no hay ningún paciente en la UCI.