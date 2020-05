Spot del municipio de Merlo para seguir “cuidándonos más que nunca” en nueva etapa

Intendente Gustavo Menéndez, Merlo.

En el marco de la lucha contra la pandemia de Coronavirus, Gustavo Menéndez, intendente del municipio bonaerense de Merlo, se hace presente para mejorar la vida de los vecinos de su distrito. El mensaje del jefe comunal es claro en los tiempos que corren: “¡Al irse dando la apertura parcial de la economía debemos seguir cuidándonos más que nunca! Juntos podemos más y mejor… #GraciasAlberto #GraciasAxel”.

En un nuevo spot, el intendente reafirma su decisión de cuidar a la gente y dijo: “Desde el comienzo de la pandemia, nuestro presidente Alberto Fernández se puso al frente de los líderes de la región y trazó un plan estratégico para enfrentar a un virus que vino a cambiar para siempre el sistema de vida de los seres humanos alrededor del mundo, teniendo que abarcar la economía, la vida social, los sistemas sanitarios, entre muchas otras cosas”.

Y continúa: “Y los argentinos dimos un ejemplo gigante al mundo, siguiendo a nuestro presidente y quedándonos en nuestras casas. Aún no, ya que todavía no ha llegado el pico de la pandemia, pero en un tiempo llegará el omento de lentamente empezar a retomar con

nuestra vida”.

“Volveremos a trabajar, a estudiar y a interactuar comunitariamente”, afirma Menéndez.

“Cuando llegue ese momento, debemos tener más cuidado que nunca, para que no le demos espacio para que este virus se propague con renovadas fuerzas y que por tu propio descuido, logre lo que hasta el momento no ha podido, generar caos y muerte en la República

Argentina”, manifestó en su prédica por conciencia social de los cuidadanos.

Spot del municipio de Merlo, contra coronavirus.

“Queridas vecinas y vecinos, vamos bien, muy bien, pero aun estamos muy muy lejos de dejar atrás esta pandemia, aun luchamos por que nuestros sistemas sanitarios no sean desbordados por los contagios en ningún momento”, continuó el intendente de Merlo; y finalizó: “El pico máximo aun no ha llegado y no sabemos cuándo llegará ni con qué intensidad; lo que sí sabemos es que si los argentinos estamos unidos y organizados, no habrá virus que logre poner de rodillas a nuestro pueblo“.