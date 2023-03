Stormy Daniels agradeció ‘el apoyo y amor’ recibidos tras la denuncia contra Trump

La actriz Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels en la industria del cine pornográfico, expresó su agradecimiento por «el apoyo y amor» recibidos durante los últimos meses en el marco del caso por presunto pago ilegal por parte del expresidente estadounidense Donald Trump, imputado el jueves por un jurado de Nueva York.

«Gracias a todos por su apoyo y amor. Tengo tantos mensajes entrando que no puedo responder. Tampoco quiero descorchar mi champán», dijo Clifford a través de Twitter, donde resaltó que también aumentaron los pedidos para recibir merchandising de su marca.

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can’t respond…also don’t want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 30, 2023