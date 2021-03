Stornelli dijo que yo lo apoyaba. Es una barbaridad, no tengo ni su teléfono

En diálogo con Radio 10, Losardo habló sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso y el pedido de armar una comisión Bicameral: “el Presidente pidió que se trate la reforma y el reordenamiento de la Justicia Federal, el proyecto se envió el años pasado y tuvo tratamiento en el Senado y se detuvo en Diputados. Es un proyecto que trabaja a favor de la justicia para que tenga mayor celeridad e independencia”.

“Lo que pide el Poder Ejecutivo es que se trate. Quién puede sostener que no hay un problema en el funcionamiento de la Justica”, agregó la ministra que remarcó que no entiende por qué sorprende la posición del presidente Fernández ya que “lo dijo antes de asumir”.

Al ser consultada sobre lo que lo que están manifestando en los medios los referentes de la oposición, la titular de la cartera de Justicia de la Nación, contó: “Ni bien lo presentamos ya le pusieron el título sin leerlo: ‘el proyecto de la impunidad’. Cuando lo expliqué en el Senado le pedí que me marcaran un artículo por el cual alguien puede pensar que es el proyecto de la impunidad”.

En cuando al pedido del Presidente de armar una comisión bicameral en el Congreso para hacer un control cruzado de los poderes, Marcela Losardo dijo: “es un órgano de asesoramiento no permanente sobre determinados casos y no se puede meter ni en las causas ni en el contenido de la sentencia, esto es claro pero aún así hay que decirlo. Hay un montón de comisiones en el Congreso”.

En cuanto al sentido de la reforma, manifestó: “Creo que esto tiene que ser una declaración democrática e institucional y sé que no va a ser fácil pero hay muchos jueces probos que trabajan muy bien”.

Sobre los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por la Justicia, la ministra manifestó “La verdad, no sé cómo interpretar a Stornelli porque en una nota dijo que yo lo apoyaba y lo valoraba. Decir se puede decir cualquier barbaridad. Yo no tengo el teléfono, no sé dónde vive”.

“Si me llaman a derecho tengo que estar, si mi situación está en un determinado conflicto que puede hacer dudar a la ciudadanía se tendría que apartar para que haya luz en la investigación. Hay que darle tranquilidad a ciudadanía, esto se lo digo a Stornelli o a cualquier persona”, agregó.

Y añadió: “Tienen que empezar a entender que hay que estar a derecho, que hay que ser transparentes, independientes. Este Gobierno si algo tiene es que todo lo hace en el marco de la Constitución, nosotros no mandamos proyectos por decretos”.

“Es verdad que vamos a atravesar un conflicto. Cuando uno viene a hacer un cambio, más de esta naturaleza, siempre cuesta, pero estoy segura que esto lo vamos a lograr. Estamos haciendo todo lo que corresponde, nosotros no tenemos mesa judicial”, remarcó la ministra.