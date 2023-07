su historia de encuentros y desencuentros con una guerra que se alarga

Hablar de amor-odio es excesivo, pero la relación de Volodimir Zelenski con la OTAN está llena de episodios y no todos son positivos. El camino de Ucrania hacia la Alianza Atlántica empezó en el año 2015, cuando se le abrieron del todo las puertas de la organización. Ahora, en plena invasión rusa, el país está llamando de forma insistente, pero de momento no obtiene una respuesta afirmativa y sí promesas que para Kiev se quedan a medias. Lo último que se ha dado, en la cumbre de la OTAN en Vilna, es una invitación en diferido a que Ucrania sea un aliado más «cuando se den las condiciones» y con una vía exprés, es decir, sin presentar un plan de memebresía.

Para Zelenski esto no es suficiente. «Queremos estar en la misma página y lo que escuchamos es que tendremos una invitación cuando lo permitan las condiciones de seguridad«, resumió el presidente ucraniano desde la capital lituana, con cara de pocos amigos porque no quiere seguir mirando a la Alianza Atlántica desde fuera, y además ha acabado abroncando a quienes llevan siendo sus socios desde el 24 de febrero de 2022: «Es absurdo y no tiene precedentes que no se fije un calendario ni para invitación ni para la adhesión de Ucrania mientras al mismo tiempo se emiten declaraciones vagas acerca de condiciones».

Frente a esa riña, la OTAN sí ha acordado mantener el apoyo militar y tratar de «acercar» a Ucrania al grupo, pero sin plazos. Pese a ello, Zelenski asume que «la OTAN dará a Ucrania seguridad y Ucrania fortalecerá a la OTAN». Lo que no se sabe es cuándo. No obstante, los aliados se han esforzado estos meses por sostener a Ucrania sobre el terreno. «Si Ucrania no sobrevive a la guerra, no habrá memebresía de la que hablar», comento Jens Stoltenberg precisamente desde Vilna. La Alianza busca, mientras tanto, mirar hacia lo tangible pese a que las aspiraciones de Kiev sean más altas.

Tanques, aviones de combate y munición

Los tanques, los aviones de combate y la munición han sido en todo momento una prioridad para Ucrania, que sabe que no puede aguantar el frente a frente con Rusia sin el apoyo del material occidental. Pero para Zelenski esto no es excluyente con una entrada en la OTAN a corto plazo. De las dos partes, los aliados se centran la primera: apoyar a Kiev «todo el tiempo que sea necesario». En este sentido, la cumbre de Lituania ha servido para dibujar una ruta de tres vías con la idea de que el acercamiento de Ucrania sea una realidad.

«La idea es seguir mostrando apoyo más allá de la membresía, que es una cuestión para el largo plazo«, repiten las fuentes cercanas a la Alianza consultadas por 20minutos, que reconocen la complejidad de una entrada de Ucrania en las circunstancias actuales. Esta tesis es en la que ha insistido Estados Unidos en los últimos días: con Ucrania dentro de la OTAN la organización entraría directamente en el conflicto con Rusia, y es algo que no puede suceder.

Frente a los reclamos de Zelenski, la OTAN incide en los «hechos» no solo del encuentro en Vilna, sino en todos los que se vienen dando desde el inicio de la invasión. Así, en Lituania los aliados pactaron un nuevo programa de ayuda plurianual «para facilitar la transición de las fuerzas armadas ucranianas de la era soviética a los estándares de la OTAN y ayudar a reconstruir el sector de seguridad y defensa de Ucrania», cubriendo necesidades «críticas» como combustible, equipos de desminado y suministros médicos.

Por otro lado, también acordaron crear el nuevo Consejo OTAN-Ucrania, que ya celebra precisamente ahora su primer encuentro. La meta de esto es situar a Kiev «en igualdad de condiciones» con el resto de miembros de la organización. Y además la OTAN no se lo quiere poner más difícil de la cuenta a Ucrania; por eso acordó eliminar el requisito de un Plan de Acción para la Adhesión. «Se trata de un sólido paquete de medidas para Ucrania, y de un camino claro hacia su ingreso en la OTAN», declaró Stoltenberg.

La Alianza considera que reforzar a Ucrania pasa también por refozarse a sí misma al mismo tiempo y por eso los aliados adoptaron «los planes de defensa más completos desde el final de la Guerra Fría», declaró Stoltenberg. De este modo, prevén 300.000 efectivos de alta disponibilidad, incluido un importante poder de combate aéreo y naval. En el escenario de reforzamiento, y tal y como estaba previsto, aprobaron un nuevo Plan de Acción de Producción de Defensa «para acelerar las adquisiciones conjuntas, impulsar la capacidad de producción y mejorar la interoperabilidad» de los miembros de la organización euroatlántica. La invasión rusa de Ucrania ha aumentado la exigencia para el resto, con especial atención además en el flanco este.

Con todo lo anterior, Zelenski lo tiene claro: quiere garantías de seguridad mientras Ucrania camina hacia la OTAN, pero sigue sin estar de acuerdo con los planteamientos de la Alianza para Kiev. El presidente considera, de hecho, que vincular la entrada a agresión rusa equivale a permitir a Rusia «regatear con la integración de Ucrania en la OTAN» en futuras negociaciones. Es consciente, a la vez, de que hay una división sobre los plazos. Alemania o Estados Unidos miran más al largo plazo para la entrada ucraniana, pero otros aliados como Polonia o los países Bálticos quieren dentro a Kiev desde ya. El tiempo dirá.