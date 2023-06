Sube a más de 110 millones la cifra de refugiados y desplazados en el mundo

Una cifra récord de más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o de exilio forzado como resultado de conflictos armados, persecuciones o violaciones de los derechos humanos, informó la ONU, que alertó que el número podría seguir aumentando y pidió a los líderes «convencer a la opinión pública de que hay personas que merecen obtener protección internacional».

Los combates en Sudán, la guerra en Ucrania y la estampida de refugiados de Afganistán elevaron en los últimos tiempos esos balances de manera imparable, precisó el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El número de desplazados y refugiados, de 108,4 millones a finales del año pasado, se acrecentó desde entonces en casi 2 millones debido a enfrentamientos en Sudán entre el Ejército y un grupo paramilitar iniciados en abril pasado, indicó el reporte.

Desde finales de 2021, el aumento de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países fue de 19,1 millones, en el mayor incremento desde que el organismo de la ONU empezó a elaborar esos balances, en 1975.

De acuerdo con el Acnur, en mayo pasado se alcanzó la cifra de 110 millones.

«Hay unos 110 millones de personas que huyeron de sus hogares a causa de conflictos, persecuciones, discriminaciones y violencia, a menudo combinados con otros motivos y en particular con el impacto del cambio climático», dijo el jefe del Acnur, Filippo Grandi.

“Estas cifras nos muestran que algunas personas deciden con mucha rapidez entrar en conflictos, pero no son tan rápidas para buscar después soluciones. La devastación, el desplazamiento y la angustia son las consecuencias a las que se enfrentan millones de personas que han sido desarraigadas por la fuerza de sus hogares”, remarcó.

Del total de personas desplazadas en el mundo, 35,3 millones son refugiadas, es decir, personas que cruzaron una frontera internacional para llegar a un lugar seguro, mientras que 62,5 millones se vieron forzadas a desplazarse dentro de su propio país debido a conflictos y otras formas de violencia.

A ellos se sumaban 5,4 millones de solicitantes de asilo y 5,2 millones de personas, principalmente venezolanas, que requerían una protección internacional.

Esas cifras son «una verdadera acusación contra el estado de nuestro mundo. Temo que el balance siga aumentando», agregó Grandi, en conferencia de prensa en la sede del organismo en Ginebra, Suiza.

Los desplazados y refugiados se topan con «un entorno más hostil, prácticamente en todas partes, sobre todo cuando se trata de refugiados», indicó.

The number of people forced to flee has risen again. They are now more than 110 million worldwide.

War, violence, persecution, discrimination — and increasingly, climate change, often linked to conflict — all cause displacement.

A world with too many crises, too few solutions.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) June 14, 2023