Suben a 35 los muertos en Irán por las protestas por la muerte de una joven

Al menos 35 personas fallecieron en las protestas en Irán, iniciadas la semana pasada tras la muerte de una joven detenida por la policía de la moral por uso «inapropiado» del velo islámico, según informaron este sábado medios estatales iraníes.

En tanto, el principal partido reformista de ese país exhortó al Estado a acabar con la obligación de llevar velo para las mujeres.

La Unión del Pueblo de Irán Islámico, partido formado por cercanos al expresidente reformista Mohammad Jatami (1997-2005), ha «exigido» a las autoridades que «preparen los elementos jurídicos que abran la vía a la anulación de la ley sobre el hiyab obligatorio», según un comunicado publicado este sábado, reprodujo AFP.

La formación también reclamó «oficialmente el fin de las actividades de la policía de la moral» y «autorizar las manifestaciones pacíficas».

Durante ocho días consecutivos, los manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de la república islámica para repudiar la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

La joven, de 22 años, falleció el pasado viernes en un hospital de Teherán, la capital, al que había ingresado tres días antes en coma tras colapsar en una comisaría a la que había sido conducida por llevar mal puesto el velo, obligatorio para las mujeres en el país a partir de los siete años.

«El número de personas que han muerto en los recientes disturbios en el país subió a 35″, dijeron medios estatales, lo que elevó el balance oficial previo de 17 muertos, entre ellos cinco miembros de las fuerzas de seguridad.

En la provincia nororiental de Guilán, el jefe de la policía anunció este sábado «la detención de 739 alborotadores, incluidas 60 mujeres» solo en esta región desde que empezaron las protestas, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Este viernes, las protestas se multiplicaron en todo el país y videos difundidos en internet mostraban enfrentamientos en Teherán y otras ciudades importantes, como Tabriz, reportó la agencia de noticias AFP.

En algunas imágenes se veía a las fuerzas de seguridad en las ciudades de Piranshahr, Mahabad y Urmia disparando con lo que parecía ser munición real contra manifestantes desarmados.

Según Amnistía Internacional, las pruebas reunidas en 20 ciudades de Irán apuntan a «un terrible patrón de las fuerzas de seguridad iraníes que disparan deliberada e ilegalmente munición real contra los manifestantes».

En un video compartido por la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, un miembro uniformado de las fuerzas de seguridad dispara con un fusil de asalto AK-47 contra los manifestantes en el bulevar Ferdowsi de Teherán.

También hubo una ola de detenciones de activistas y periodistas, entre ellos Niloufar Hamedi, del periódico reformista Shargh, que informó sobre la muerte de Amini.

Además, según la organización Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos once periodistas fueron detenidos desde el pasado lunes.

En videos de las protestas difundidos en las redes sociales se veían mujeres que osaron sacarse el velo y quemarlo en claro desafío a las autoridades, mientras que otras se cortaban simbólicamente el pelo ante las multitudes que las aclamaban.

