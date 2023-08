Subieron 80% los casos de Covid en el mundo pero la mortalidad bajó

Los casos de Covid-19 detectados a nivel mundial aumentaron 80% en el último mes, aunque la mortalidad bajó 57%, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud publicados este viernes.

Las cifras coinciden con un aumento perceptible de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, en pleno verano boreal.

Entre el 10 de julio y el 6 de agosto se reportaron cerca de 1,5 millones de casos, un aumento de 80% respecto de los 28 días previos, explicó el resumen semanal de la OMS, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik.

La OMS advirtió que los números no reflejan la situación real, debido a que los tests de diagnóstico y el seguimiento de la pandemia han caído de manera contundente.

En la región del Pacífico occidental las infecciones aumentaron en el último mes 137%, añadió el organismo.

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India y Japón anunciaron igualmente alzas de casos, aunque más moderadas.

La OMS declaró a principios de mayo que la pandemia dejó de ser una emergencia sanitaria mundial.

Pero su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el miércoles pasado que «el virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando».

The voices of patients affected by #LongCOVID are crucial to understanding the condition and advancing research and support mechanisms. @WHO will continue to work with patients, experts and researchers to advance treatments and manage this condition. https://t.co/mawF10ey6U

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 2, 2023