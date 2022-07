subieron el Nasdaq (1,75%),el S&P(0,35%) y el Dow Jones bajó(0,42%)

La inflación de mayo en Estados Unidos resultó ser un crudo recordatorio de lo desafiante que viene siendo la trayectoria de los precios, forzando a la Reserva Federal a aplicar la mayor suba en la tasa de política monetaria desde1994 y favoreciendo los temores respecto a la materialización de una recesión, según un informe del equipo de Research de Balanz.

De hecho, el índice tecnológico Nasdaq cayó en los últimos 180 días un 26,9%. El referencial S&P 500 confirma una tendencia semestral bajista, ya que registra una caída del 20,2% desde enero. Y el Dow Jones fue el menos golpeado hasta el momento con una disminución de su cotización que representa un 15,8%.

El Nasdaq logró revertir la cotización inicial de le jornada y finalizó un 1,75% arriba, y en esa misma tendencia lo hizo el S&P con 0,16%. Sólo el índice Dow Jones registró una baja de 0,16%.

Los tres índices principales los primeros seis meses del año no logran revertir la tendencia de largo plazo, sin embargo en la jornada se ha visto sobresalir al sector financiero tan castigado durante el primer semestre.

En el día de hoy, el sector energético se vio fuertemente afectado por una baja en los precios del petróleo, revirtiendo sus ganancias previas, ya que las preocupaciones por una posible recesión mundial que reduzca la demanda de combustible contrarrestaban los temores de interrupción de la oferta, destacados por un esperado recorte de la producción en Noruega.

El crudo Brent se derrumbó u$s10,73 , o un 9,45%, a u$s 102,77 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), en tanto, se hundió u$s 8,93, o un 8,24%, a u$s 99,50 el barril. El lunes no hubo cotización del WTI por un festivo en Estados Unidos.

Los inversores están cada vez más preocupados porque la última suba de los precios del gasoil y los combustibles se suma a la preocupación por una recesión. Este decaimiento en la cotización del commoditie afecta fuertemente a Shell que retrocede un 6,36% y a Exxon Mobil en un 3,13%.Sin embargo el recupero de las últimas horas en los principales índices calmaron los ánimos en Wall Street.