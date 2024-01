Sudáfrica acusó de ‘genocidio’ a Israel, que continuó bombardeando Gaza

Sudáfrica acusó hoy a Israel de «genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, en una audiencia en la que evaluó que la dimensión de la ofensiva del país hebreo a la Franja de Gaza no se justifica ni siquiera por la masacre perpetrada por el movimiento islamista Hamas a su territorio el 7 de octubre, mientras la aviación israelí continuaba bombardeando el enclave, al término de la gira regional del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, para evitar una escalada del conflicto.

«Ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea (…) justifica que se vulnere la Convención» para la Prevención de Genocidios, afirmó el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, en su alegato.

«La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre cruzó esta línea y da lugar a violaciones de la convención (…) es por eso que Sudáfrica presenta este caso», agregó, según la agencia de noticias AFP.

Asimismo, subrayó que «la violencia y la destrucción en Palestina no comenzaron el 7 de octubre» sino que los palestinos «han experimentado violencia durante los últimos 76 años».

«En la Franja de Gaza desde 2004 Israel ejerce control sobre los cruces terrestres y la infraestructura civil. La entrada y salida de Gaza está estrictamente prohibida, siendo Israel el único punto de entrada», afirmó.

Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica, junto a Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en Paises Bajos / Foto: AFP.

Por su parte, Tembeka Ngcukaitobi, miembro del equipo legal sudafricano, analizó que «Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza» y así lo han dejado saber «líderes israelíes y generales del Ejército (…) lo que ha sido repetido por soldados de Gaza».

En este sentido, recordó las declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, citando la historia bíblica de Amalek o las palabras formuladas el 9 de octubre por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, cuando dijo que Israel «combate contra animales humanos y actúa de forma acorde», informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, mencionó las palabras del presidente, Isaac Herzog, quien el 12 de octubre señaló que «toda la nación (palestina) es responsable», unas palabras de carácter «deshumanizador» que «no diferencia» entre civiles y miembros de Hamas.

«Las declaraciones fueron realizadas por personas al frente del Estado. Si las declaraciones no fueran intencionadas, no habrían sido formuladas. La intención genocida de estas palabras no es ambigua para los soldados israelíes desplegados sobre el terreno», sostuvo.

LIVE: International Court of Justice (ICJ) holds public hearings in the case South Africa v. Israel – Oral argument of South Africa https://t.co/duIpJU9Ivk

A su turno, la abogada sudafricana ante la CIJ Adila Hassim, destacó que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han puesto a la población «al borde de la hambruna» y aseguró que «los expertos prevén que podría morir más gente en Gaza por hambre y enfermedad» que debido a las acciones militares.

«Los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas que muestran de forma irrefutable un modelo de comportamiento y de intención que justifica una acusación verosímil de actos genocidas«, agregó Hassim.

En La Haya, la policía tuvo que separar a los manifestantes pro-Israel de los propalestinos / Foto: AFP.

La guerra entre Israel y Hamas estalló tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino en suelo israelí, en el que 1.200 personas murieron y unas 240 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

La respuesta de Israel, que prometió «aniquilar» a Hamas, dejó hasta el momento más de 23.000 muertos palestinos, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, y una grave crisis humanitaria, con escasez de suministros esenciales y alrededor de 1,9 millones de personas (de un total de 2,2 millones que viven en el enclave) obligadas a abandonar sus hogares.

Pretoria recurrió a la CIJ para urgir a Israel a «suspender inmediatamente las operaciones militares» en la Franja de Gaza.

Tras conocerse el alegato, Israel, que este viernes tendrá la oportunidad de defenderse, acusó a Sudáfrica de actuar como «el brazo jurídico de la organización terrorista Hamas».

Pretoria «ha deformado completamente la realidad de Gaza tras la masacre del 7 de octubre», señaló el canciller de Israel, Lior Haiat, en un comunicado.

También acusó de «hipocresía» a los abogados de Sudáfrica y aseguró que vertieron «una serie de afirmaciones falsas y carentes de fundamento» en la corte.

Today we were witness to one of the greatest shows of hypocrisy in history, compounded by a series of false and baseless claims.

South Africa, which is functioning as the legal arm of the Hamas terrorist organization, utterly distorted the reality in Gaza following the October 7… pic.twitter.com/82EfD9WeuF

— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) January 11, 2024