Sudáfrica anticipa “semanas críticas” para alcanzar un consenso sobre las patentes de las vacunas – Télam

Representante de Sudfrica en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), Mustaqeem De Gama

El representante de Sudfrica en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), Mustaqeem De Gama, asegur que “las prximas semanas van a ser crticas para alcanzar un consenso” sobre la propuesta de exencin temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus que impulsa su pas, apoya la Argentina y que es resistida principalmente por la Unin Europea (UE).

“En las ltimas tres semanas hemos hecho mucho progreso y existen reas donde los pases coinciden”, indic con cierto optimismo el docente de la Universidad de Pretoria y especialista en Comercio, al ser consultado por Tlam sobre el estado de las negociaciones tras su intervencin esta semana en un panel sobre Covid-19 organizado por la ONG Peoples Vaccine Alliace.

“Sabemos que las prximas semanas van a ser crticas para alcanzar un consenso y cada da que pasa de negociaciones implica prdidas de vidas”, agreg en referencia a que los 164 miembros de la OMC intentan lograr un texto comn de cara a la reunin del Consejo General prevista para el 27 y 28 de julio.

Las propuestas

Sobre la mesa de discusiones hay dos propuestas.

Por un lado, la presentada por Sudfrica e India en octubre del ao pasado y respaldada por ms de 110 pases, entre ellos la Argentina, que exige levantar por “al menos tres aos” los derechos de propiedad intelectual sobre los inmunizantes y tratamientos contra la Covid-19.

La otra iniciativa es impulsada por la UE y elevada el 4 de junio pasado que se basa en un acuerdo multilateral que incluya “precios asequibles” de las vacunas a los pases que ms lo necesiten y facilitar “el uso de licencias obligatorias”, lo que permitira que ms laboratorios desarrollen frmacos genricos a cambio del pago de un canon a aquellos que poseen las patentes.

“La produccin proyectada para este ao era de entre 11 a 14 billones de dosis, pero a este mes vemos que solamente se entregaron 3 billones. Esto est muy lejos de donde deberamos estar. El argumento esgrimido por India y Sudfrica es anteponer la vida a los beneficios econmicos”, indic De Gama al defender la propuesta.

El director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan, grafic la actual desigualdad en el acceso a los inmunizantes par pases pobres.

“Escuchamos a varios Gobiernos en el Norte prometiendo que las vacunas sern entregadas, pero hasta ahora vemos que los mecanismos internacionales como el Covax entregaron pocas de las 2 billones de dosis prometidas para fin de este ao”, apunt.

Efectivamente, este mecanismo impulsado por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) para achicar la brecha en el acceso de frmacos solamente envi unos 100 millones de inoculantes a 134 pases, un 5% de lo proyectado para 2021.

“Desde esta perspectiva, llamamos a los Gobiernos a apoyar la exencin (de la propiedad intelectual) para incrementar la produccin en el corto plazo y asegurarnos que todos tengamos acceso”, manifest el sudafricano y convoc a “no delegar en las empresas privadas” la responsabilidad de terminar con esta pandemia.

En la misma actividad, realizada de forma virtual, el director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan, grafic la actual desigualdad en el acceso a los inmunizantes: “En los pases de ingresos altos hay 80 vacunas por cada 100 personas, pero en los de ingresos bajos esa cifra es de 1,3”.

“Es una abominacin que en muchos pases haya trabajadores sanitarios que estn en la primera lnea en la lucha contra la Covid-19 que todava no fueron vacunados”, exclam.

Hay regiones del mundo que han recibido muy pocas dosis de vacunas.

El epidemilogo irlands indic que hay regiones con hospitales colapsados por pacientes en terapia intensiva que luchan por conseguir oxgeno, en los que faltan los test de diagnsticos y donde se realizan funerales masivos.

“Esto no es consecuencia del virus. Lo es en cuanto a que el virus causa la enfermedad, pero es consecuencia de nuestra inaccin en distribuir una herramienta vital y estratgica que puede prevenir esto”, manifest.

“Estamos de rodillas por una crisis sanitaria, no por una guerra, un conflicto, una burbuja financiera o los banqueros. Esto no es porque el virus es inteligente, sino porque nosotros estamos siendo estpidos. No pudimos utilizar una herramienta revolucionaria de la forma ms inteligente”, agreg.

“Pero los humanos aprendemos y seguro podemos cuidar a los nuestros y ayudar al resto”, concluy, en un mensaje dirigido a los pases que acapararon las vacunas para avanzar con sus campaas de inmunizacin sin donar dosis al resto del mundo.