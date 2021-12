Sudáfrica comenzó una semana de duelo por la muerte de Desmond Tutu

Sudáfrica inició este lunes una semana de duelo tras la muerte del arzobispo Desmond Tutu, inmenso símbolo de la lucha contra el apartheid pero también un cálido y carismático comunicador, cuya partida deja huérfano al país.

El Premio Nobel de la Paz 1990, que murió de manera apacible el domingo a sus 90 años, se había retirado de la vida pública estos últimos meses. Pero todos recuerdan su silueta, su tenacidad y su franqueza legendarias para denunciar las injusticias.

Su funeral tendrá lugar el 1 de enero en la catedral de San Jorge de Ciudad del Cabo, su antigua parroquia, donde a pesar de la lluvia continuaban llegando este lunes sus conciudadanos para depositar una ofrenda floral, informó la agencia de noticias AFP.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa tenía previsto visitar el lugar por la tarde, según fuentes oficiales.

El cuerpo de Tutu reposará el viernes en una capilla ardiente de la catedral, antes de ser incinerado.

A raíz de la pandemia del coronavirus, la asistencia estará limitada a un centenar de personas, precisó la Iglesia Anglicana en una conferencia de prensa en la que alentó a los fieles a seguir la misa desde casa.

«Cuando éramos jóvenes militantes, si el arzobispo Tutu estaba presente, la policía o el ejército nunca nos disparaba. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. Pero nos servía de escudo», tuiteó Panyaza Lesufi, hoy en día una responsable del Congreso Nacional Africano (ANC), el partido que enterró el apartheid y se mantiene en el poder en Sudáfrica.

1/2 Archbishop Mpilo Tutu, was part of the liberation movement and played an important role in the struggle against apartheid. Any talk meant to denigrate him and belittle his role in our struggle is based on ignorance and the disrespect for the truth and the sacrifices many made pic.twitter.com/bWAMVcyxos

— Panyaza Lesufi (@Lesufi) December 27, 2021