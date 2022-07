Suecia y Finlandia iniciaron el proceso de adhesión a la OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó formalmente este martes el proceso de ratificación de las demandas de adhesión de Suecia y Finlandia, que sigue contando con el rechazo de Turquía, además de ser uno de los reclamos que Rusia pone entre los principales fundamentos de su invasión a Ucrania.

«Es un buen día para Suecia y Finlandia, y un buen día para la OTAN», dijo el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, al inicio de la ceremonia.

«Hoy firmaremos formalmente los protocolos de adhesión. Esto marca el inicio del proceso de ratificación», agregó el dirigente, reportó la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con Stoltenberg, «con 32 naciones alrededor de la mesa, seremos aún más fuertes y nuestra gente estará aún más segura, mientras enfrentamos la mayor crisis de seguridad en décadas».

La OTAN, añadió el funcionario noruego, «permanece abierta a las democracias europeas que están listas y desean contribuir para nuestra seguridad colectiva».

A warm welcome to Gen. Christopher Cavoli, #NATO’s new Supreme Allied Commander Europe. He joins us at a turning point for transatlantic security.

My deep thanks to Gen. Tod Wolters for his outstanding leadership. He was the right leader for the right post at the right time. pic.twitter.com/DUrOJ6jsCF

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2022