Sujarchuk: «Cada intendente tiene que conseguir 200 votos más»

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, aseveró que «lo que propone Milei pone en peligro a la Patria». «Veo como única opción posible para los argentinos a Massa«, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sujarchuk fue secretario de Economía del Conocimiento, presidente del ENTE Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable entre 2021 y 2022, subsecretario de comercialización de la economía social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2012 (en la época que lo comandaba Alicia Kirchner), y actualmente es intendente de Escobar.

Debate presidencia: «La táctica de Massa estuvo muy coucheada y fue a atacar directamente a Milei»

Sé que estuvo en el debate. ¿Qué se vio distinto allí de lo que vimos todos por televisión? ¿Qué se sentía? ¿Qué se generaba en las barras de uno y otro? Háganos su propia balance como si fuera un crítico de arte de ese espectáculo que se vio en la Facultad de Derecho.

Lo que permite estar ahí es captar los aspectos sensoriales, por eso usted manda a alguien a cubrir y no lo mira solo por televisión, porque se ven las actitudes.

Yo estaba en la fila dos, se veían los nervios mientras no se hablaba, la pierna tensa cuando uno mueve el pie, se ven las gesticulaciones que no captan las cámaras y esencialmente lo que cuando uno tiene una reunión personal y, a diferencia de, por ejemplo, tenerla por Zoom, se queda con todo que hace a lo sensorial.

Julio Bárbaro: “Voté a Patricia y ahora voy a votar a Sergio”

Mi impresión sincera, así como en la última conversación radial que tuvimos me preguntabas si la opción era Javier Milei o Patricia Bullrich y decía que esa opción no la veía, hoy que la opción concreta es Sergio Massa o Milei, no veo a Javier Milei como un hombre que tiene la templanza, el equilibrio, la paciencia y la estabilidad emocional para presidir el país.

Soy titular de un Ejecutivo Municipal y eso requiere mucha paciencia, templanza, soportar presiones, tener un timing especial para la toma de decisiones, mucho más si sos gobernador y ni hablar si sos presidente de la República. Sí veo como única opción posible para los argentinos a Massa.

Pero me llevo algo más que es de los dichos, no de la percepción: los argentinos necesitamos una etapa nueva de no confrontación, de entender de heterogeneidad en nuestro país, aprovechar la oportunidad que puede tener Argentina en el próximo orden mundial, pero no confrontar entre nosotros.

Javier Milei y Sergio Massa en el último debate presidencial

No tenemos que hablar nunca más de eliminar a un sector de la Argentina, hay defender con todas nuestras fuerzas (como usted lo hizo en las épocas oscuras) a aquel que piensa distinto, no al que piensa igual. Por lo tanto, tenemos que dejar de eliminar a alguien, por más que piense distinto, sino tratar de conducir al conjunto para gobernar para todos.

Por eso la propuesta de unidad nacional de Massa es la mejor opción para nuestro país.

La cosecha patagónica de Massa

La importancia de la Provincia en las elecciones

Entrevistábamos pocos días antes de la elección de la primera vuelta a Carlos Bianco, jefe de Asesores de Axel Kicillof, quien con cierta timidez decía (desconfiando de las encuestas) que creían que estarían ocho puntos arriba en la provincia Buenos Aires y finalmente terminaron teniendo 15 puntos y se sorprendieron positivamente.

Su propio pulso, en su propio distrito y el resto de la Provincia que visita, ¿qué le indica? ¿Que en esta segunda vuelta esa diferencia se mantendrá o se podría ampliar?

En mi distrito se va a ampliar, de eso no tengo la menor duda. Mi distrito no refleja el país, en mi distrito ganaremos muy bien.

Massa, el príncipe fullero

¿Por más diferencia en segunda vuelta que en primera?

Sí, totalmente.

¿En la Provincia también?

Y en la Provincia se producirá un fenómeno similar. La provincia de Buenos Aires ampliará el ratio entre lo que sacó Unión por la Patria y lo que sacaron los libertarios.

Los siete puntos de diferencia que sacó en ese momento, ¿cree que se ampliarán en Buenos Aires y que eso le permitirá a Massa ganar la elección a nivel nacional?

Quiero ser sincero y, quizá, políticamente poco correcto. Todos los balotajes en Latinoamérica (Brasil, Perú, Colombia) se resolvieron por diferencias escasas.

Incluso creo que un balotaje es una elección muy distinta porque se tiene que elegir por alguien que, en principio, en la primera oportunidad no eligió, porque votó a Bullrich, Myriam Bregman, Juan Schiaretti o en blanco, quizás. Incluso aquel que votó tiene que reafirmar su voto también, algo que es probable que suceda.

¿Cuántas veces hubo balotaje en Argentina y cuáles fueron los resultados?

Por lo tanto, ya no hablamos más de Mauricio Macri ni de Cristina Kirchner, es decir, el pasado, sino que hablamos de cuál de estos dos hombres es el adecuado o el «menos peor», el que más le gusta a la gente por default para presidir el país.

Lo cierto es que el 19 de noviembre a la noche uno de los dos será el presidente de la República. Ahí es donde se define, no creo en diferencias enormes. En un sincericidio, le digo a mis compañeros de Escobar que cada intendente tiene que conseguir 200 votos más que en su distrito para que gane Massa: 200 más de Escobar, 200 más de Tigre, 200 más de Pilar, 200 más de cada uno.

En el distrito de uno no hace a la diferencia, pero como esta es una urna grande dividida en 2500 distritos, entonces, todo pequeño aporte construye la diferencia para constituir el triunfo.

Balotaje 2023 | ¿Milei o Massa?: Quién ganará las elecciones según las distintas encuestas

Las acusaciones por fraude

Con toda su experiencia electoral, a mí no me queda claro por qué podría beneficiar a uno u otro candidato que haya menos gente que vaya a votar o el voto en blanco, que es una discusión acerca del famoso feriado del 20 de noviembre y la gente que se puede ir afuera.

En general, esto es más diálogo y ruido político pre electoral que grandes definiciones. Entiendo que todos tenemos que hablar cerca de las elecciones. Hasta el momento no conozco ninguna elección que seriamente se haya definido desde ahí.

Además, algo muy importante para hablar es lo sano que está el sistema. A 40 años del retorno de la democracia no hay duda de que el sistema que tenemos y del que tanto se habló es un sistema transparente, no hay fraude en Argentina. Se definió un municipio por 22 votos o por 1000 y tantos, como Pinamar y La Plata, para decir uno que se identifica para un partido y otro por otro.

La Libertad Avanza y el fantasma del fraude: «Que no nos roben»

Por lo tanto, entran estas microespeculaciones, pero la realidad y gracias a la democracia y a Dios la gente elige y participa. El nivel de ausentismo es un poco más alto que en otras épocas, pero a su vez hay mayor participación que en otros países. Estamos en la mitad del camino, ojalá que mucha gente se exprese porque cuanta más gente se expresa, más se fortalece el sistema.

Está claro que quien gane el domingo representa una nueva etapa para Argentina y ese periodo tiene que ser uno de racionalidad. Quien va a votar es porque quiere votar, no hay excusas. Y el que no va a votar, por el tiempo, el frío, el feriado largo, cada uno constituye su inventario de razones por las cuales en definitiva no participó del acto cívico más importante que tenemos.

Elecciones 2023

Coincido. Inclusive le agregaría a los ejemplos que usted menciona, que perdieron San Luis los Rodríguez Saá y Jorge Capitanich el Chaco, las cuales se las consideraba feudos del peronismo. Por lo tanto, si hubiera habido fraude o pudiera haberlo, tal cosa no hubiese sucedido.

Pero usted escuchará que por parte de los libertarios hay continúas apelaciones a la posibilidad de fraude y, como usted dice, que yo comparto, Lula da Silva en Brasil terminó ganando por poco más de un punto, lo mismo paso Gustavo Petro en Colombia. O sea, cada uno de los balotajes que vemos se definen por diferencias muy pequeñas.

¿Teme que el domingo, frente a un eventual triunfo ajustado de Massa, del lado de La Libertad Avanza haya hasta situaciones de violencia, disturbios en la calle, acusaciones de fraude?

Las denuncias de fraude, por debajo del promedio histórico

Espero que no, porque no pasó nunca. El 10 de diciembre, el presidente que asuma será el presidente de los 40 años de democracia. Usted la pasó feo en la dictadura, uno puede coincidir o no con quien gobierne cada periodo de Argentina, pero cada uno de los presidentes significó algo muy importante, desde Raúl Alfonsín hasta el periodo que está terminando hoy y que empieza en el gobierno que viene.

Nunca terminada una elección alguien dijo «esta elección no fue bien ganada». Fíjese Luis Juez cuando perdió Córdoba. Podemos tener muchas elecciones más. Por un punto y algo más Mauricio Macri le ganó a Daniel Scioli.

Una cuestión es de lo discursivo, lo pre electoral, la idea de que «se quieren robar la Patria» y demás cosas. Fíjese lo que fue el voto electrónico y el desastre en la Ciudad. Es mucho más transparente este sistema, que se puede mejorar, no tengo la menor duda, pero que funciona, se fiscaliza.

Narrativa del fraude

Empecé muy joven como periodista en varios lugares, entre ellos en Perfil, y hoy ejerzo la función pública. Le podría decir que la mitad de las cosas que escribía las cambiaría y la otra mitad las profundizaría.

En la era de la tecnología y la democracia cada fiscal y presidente de mesa es un medio andando, todos tienen celulares. No hay ni siquiera en el lugar más marginal, en términos de impedimentos socioeconómicos, denuncias de este estilo de ningún partido y hubo 13 candidatos a presidente.

Por lo tanto, hacer esto no atenta contra el oficialismo sino contra la democracia, contra lo más importante que tenemos, que es el sistema, el cual se sostiene a sí mismo y se garantiza así mismo renovándose cada vez que la sociedad tiene que decidir el que gobierna.

Hablar de fraude cuando algo no sucedió, cuando ya vamos a la tercera elección porque tuvimos las PASO. Cuando ganó no fue fraude, cuando salió segundo no fue fraude y, ¿ahora que no empezó la elección ya lo es? Me parece muy poco serio y alguien tan poco serio no merece gobernar un país tan digno, lindo y con tanto potencial como es Argentina.

La Libertad Avanza habla de «posible fraude» en las elecciones

El rol de los intendentes en las elecciones

Alejandro Gomel: En Escobar ocurrió una situación que se repitió en varios distritos de Buenos Aires: una muy buena elección del intendente. En este caso, usted sacó más del 50% de los votos. Pero en la categoría presidente hubo 10 puntos de diferencia y Massa sacó algo más del 40% en Escobar, contra más del 50% de usted.

¿Por qué pasa esto y, en todo caso, se puede traslada ese 10% para que llegue al número del 50% o más en el distrito?

Primero, hay una explicación muy clara sobre esto. En las PASO, nuestra diferencia fue de 13%, en la general fue un poco menor (9%), o sea se achicó la diferencia. En mi distrito se achicó esa diferencia, en otros no.

El presidente de Colombia apoyó a Massa y alertó: «Milei nos regresa a Pinochet y Videla»

En segundo lugar, hay que recordar que está el voto extranjero que no vota presidente y en esa categoría nosotros sacamos el 70%, el 68% exactamente. Por lo tanto, suma en la categoría intendente, en la de gobernado, pero no computa para presidente.

Entonces, eso mejorar el coeficiente. Si se quita esa categoría, la diferencia de corte anda en el 4% o 5%. Cuando fue la elección del actual Gobierno, el presidente actual sacó 52% y yo saqué 65% y así me pasó en este caso, porque en definitiva también al ejercicio de la democracia la gente elige en cada categoría.

En el caso actual de Massa, quien además es vecino nuestro y la gente lo quiere y todo el mundo sabe la relación que tengo con él, la diferencia fue exigua cuando se elimina el componente del voto extranjero.

Massa y Milei encabezaron actos para «abrazar» el voto de los indecisos: qué dijeron a cinco días del balotaje

¿Está el compromiso de los intendentes en esta elección, más allá de que no jueguen su propia reelección?

Nosotros nos jugamos la Patria. Este lugar común, como lo que decíamos anteriormente con Jorge, es mínimo. ¿Qué intendente del oficialismo no quiere que el próximo presidente sea Massa? ¿Por qué no vamos a querer? Nosotros no solamente queremos, sino que vamos a movilizar, a poner el empeño, la fiscalización, sobre nuestro distrito.

La gestión de Massa como ministro de Economía, en números: inflación, dólar, desempleo

También vamos a colaborar con los distritos en donde no gobernamos y los compañeros que fueron candidatos y ahora ya no lo son tengan todo nuestro apoyo y ayuda.

Queremos una Argentina de unión nacional, distinta. Lo que propone Milei pone en peligro a la Patria, no vemos a un señor con la estabilidad emocional para gobernar el país y queremos defender nuestros valores.

BL JL