Suman 100 los muertos civiles por la guerra entre dos generales en Sudán

Explosiones y ráfagas de ametralladora retumbaban este lunes en la capital de Sudán en el tercer día seguido de combates entre el Ejército y un grupo paramilitar y en medio de febriles gestiones diplomáticas para tratar de contener la violencia.

El sindicato médico de Sudán dijo que al menos 97 civiles han muerto por el fuego cruzado entre los dos bandos rivales, que luchan zonas urbanas densamente pobladas con ametralladoras pesadas, tanques, artillería y ataques aéreos.

Se estima que la cifra de civiles muertos es mucho mayor, porque hay muchos cuerpos en las calles alrededor del centro de Jartum, la capital, a los que nadie puede llegar debido a los enfrentamientos, dijo Sindicato de Médicos de Sudán.

No ha habido información oficial sobre el número de combatientes muertos en los combates, que enfrentan a las fuerzas de dos generales y también se libran en muchas otras ciudades y zonas del gran país árabe del noreste de África.

En Jartum, envuelta en un fuerte olor a pólvora y privada parcialmente de agua y electricidad, los habitantes estaban este lunes resguardados en sus casas, informó la agencia de noticias AFP.

En el centro de la ciudad, un espeso humo negro se elevaba por sobre el principal cuartel militar, que es foco de intensos combates.

Cerca de allí, al menos 88 estudiantes y miembros del personal han quedado atrapados en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Jartum desde el inicio de los enfrentamientos, dijo uno de los estudiantes en un video subido a Internet.

Un estudiante murió al quedar atrapado en enfrentamientos afuera de la universidad y otro resultó herido, dijo el estudiante del video, que agregó que el grupo no tiene comida ni agua y mostró una habitación llena de gente durmiendo en el suelo.

Los pocos supermercados abiertos advirtieron que sólo podrán seguir funcionando unos días más, debido a la falta de suministros, y los hospitales que reciben a los heridos se están quedando sin insumos.

Foto: AFP

Incluso en un país con una larga historia de conflictos civiles, las escenas de lucha en la capital y la ciudad contigua, Omdurman, al otro lado del río Nilo, no tienen precedentes.

La agitación se produce pocos días antes de que los sudaneses celebraran Eid al-Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán, el mes islámico de ayuno.

Los enfrentamientos son parte de una lucha de poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante de las Fuerzas Armadas, y el general Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar.

Los dos generales son antiguos aliados que orquestaron conjuntamente un golpe militar en octubre de 2021 que descarriló la transición de Sudán a la democracia.

La violencia ahora amenaza con sumir el país en un conflicto civil más amplio justo cuando los sudaneses intentaban revivir el impulso por un gobierno civil democrático después de décadas de dictadura militar.

Ambos generales han dicho que no negociarán una tregua e ignorado llamados a desmovilizar sus fuerzas, incluso de los países que los apoyan.

Al Burhan y Daglo, apoyados cada uno por decenas de miles de soldados, se exigen mutuamente la rendición.

