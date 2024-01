Sunak prevé elecciones generales en el Reino Unido para el segundo semestre de 2024

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este jueves que las próximas elecciones generales podrían celebrarse en el segundo semestre de este año, sin dar una fecha precisa ni confirmar si efectivamente serán convocadas en esa fecha.

«Mi hipótesis de trabajo es que tendremos elecciones legislativas en la segunda mitad de este año», comentó durante una visita a Mansfield, en el centro de Inglaterra.

El premier del Partido Conservador había sido acusado por el líder laborista, Keir Starmer, de «ocupar Downing Street mientras el país desea un cambio».

Bien posicionado por las encuestas para ser el próximo primer ministro británico, Starmer pidió este jueves de cara a los comicios que los ciudadanos aprovechen «la oportunidad de cambiar Reino Unido», y afirmó estar «preparado» para guiar a su agrupación hacia la victoria.

El primer ministro conservador, cuyo partido lleva en el poder desde 2010, tiene hasta finales de enero de 2025 para convocar las elecciones.

El Partido Laborista, situado en el centro-izquierda, aventaja en los últimos sondeos en 18 puntos a los conservadores, que han tenido cinco primeros ministros en los catorce años que llevan en el Gobierno.

«Quiero continuar trabajando, gestionar bien la economía y reducir los impuestos. Pero también quiero seguir luchando contra la inmigración ilegal», aseguró Sunak, que lleva poco más de un año en el cargo.

«Así que tengo mucho que hacer y estoy decidido a seguir sirviendo a los intereses del pueblo británico», añadió.

Muchos comentaristas hablaban de una posible fecha de las elecciones a principios de mayo, una época del año en la que se convocan con mayor frecuencia las votaciones.

This year offers us the chance to change Britain’s course.

The future of Britain is in your hands.

The power of the vote is in your control.

And Labour will fight every day to earn it. pic.twitter.com/sKOdvkl4bg

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 4, 2024