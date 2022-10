Sunak se toma más tiempo para diseñar su estrategia ante la crisis económica británica

El nuevo Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que aplazará dos semanas la presentación de sus planes económicos, lo que le da más tiempo para preparar la estrategia tras el fiasco causado por el plan del Ejecutivo anterior.

También este miércoles, Sunak enfrentó filosas preguntas de diputados sobre la inflación y la difícil marcha de la economía, su declarado compromiso con los más pobres y la independencia de Escocia, en su primer cara a cara con la oposición en el Parlamento.

Sunak, un exbanquero de 42 años, fue nombrado el martes premier en reemplazo de su correligionaria conservadora Liz Truss, quien renunció días antes al perder el apoyo de su partido y de los mercados tras la presentación de un frustrado plan económico.

Una de las primeras medidas de su Gobierno fue postergar la presentación de un nuevo plan económico, a la espera de contar con los pronósticos más precisos a fin de ajustar su estrategia para lidiar con el ascendente costo de vida.

Safer Streets. Better schools. Control of our borders. Levelling Up.

Conservatives will deliver on the manifesto we were elected on. #PMQs pic.twitter.com/eLVU4fnonU

— Conservatives (@Conservatives) October 26, 2022