Sunak y Von Der Leyen se comprometen a trabajar en la transición a las energías renovables

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula Von Der Leyen, se comprometieron en la COP27 en Egipto a trabajar juntos para acelerar la transición a las energías renovables y movilizar financiamiento para los países en desarrollo.

Ambas autoridades reflexionaron también acerca del progreso y los desafíos desde la COP26 en Glasgow, según un comunicado del Gobierno británico.

The Prime Minister @RishiSunak met with President of the European Commission @vonderleyen , His Highness @MohamedBinZayed President of the UAE and Prime Minister @GiorgiaMeloni of Italy today at @COP27P in Egypt.



Sunak dijo que la manipulación de los precios de la energía originados en la invasión rusa a Ucrania solo habían fortalecido el argumento para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles.

Tanto el Reino Unido como la UE se han enfrentado a fuertes subidas de los precios de la energía desde que comenzó la guerra contra Ucrania.

Los líderes acordaron que el Reino Unido y la Unión Europea se mantendrían firmes en nuestro apoyo militar, económico y diplomático a Ucrania y en la lucha contra la agresión rusa.

En cuanto al Protocolo de Irlanda del Norte, el premier británico reiteró la necesidad de encontrar soluciones a los problemas muy reales que había creado sobre el terreno en Irlanda del Norte. Coincidieron en la importancia de trabajar juntos para acordar una resolución.

«Enfrentamos muchos desafíos comunes, desde abordar el cambio climático y la transición energética hasta la guerra de Rusia contra Ucrania. Espero una cooperación constructiva (UE-Reino Unido) basada en nuestros acuerdos», tuitéo más temprano Von der Leyen, sobre su reunión anterior con el primer ministro británico.

Good first meeting with Prime Minister @RishiSunak in the margins of #COP27

We face many common challenges, from tackling climate change and the energy transition to Russia’s war against Ukraine.

I look forward to a constructive 🇪🇺🇬🇧cooperation based on our agreements. pic.twitter.com/TeInbLKVSn

