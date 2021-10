Supeh Ensenada: la Junta Electoral oficializó dos listas

Luego de que la oposición sorteara las impugnaciones de rigor, este lunes que pasó la Junta Electoral territorial de Supeh Ensenada oficializó a la lista Verde que promueve el Frente de Unidad Petrolera para disputarle al oficialismo, encuadrado en la lista Celeste, la conducción de esa seccional. Es así que la dupla formada por Nahuel Chancel y Hector Alí, que van como secretario general y adjunto respectivamente, enfrentarán a Ramón Garaza que lidera ese distrito, el principal de la Federación, desde hace 25 años.

Las elecciones tendrán lugar el 9 de diciembre y en el padrón se alistan casi 3.000 trabajadores afiliados, entre “Personal propio” (trabajadores de YPF) y de “Emprendimiento” que encuadra a los tercerizados. De ese total, el 45% trabaja en la principal empresa estatal de Argentina; el resto en varias compañías, entre otras Tisico, Coopertei y HASA.

Por un lado, Alí disputó los comicios de 2016 obteniendo el 40% de los votos, lo que lo perfila positivamente en esta lista de unidad que se conformó con Chancel quien actualmente está como secretario de Organización de Garaza aunque desde 2019 junto al 50% del Consejo Directivo se abrió.

“La no renovación de la conducción y las viejas prácticas de un sindicalismo que no se renueva y no milita junto a los compañeros es una de las principales quejas a quienes manejan el gremio desde hace tantos años”, dicen desde el búnker de la lista Verde que se muestran confiados de alzarse con la seccional Ensenada.

Una réplica en el interior con final incierto

En Supeh San Lorenzo pasa algo similar: el histórico Gerardo Canceco, que maneja esa seccional desde hace 29 años, se tomó licencia en la previa a las elecciones dejando a la intemperie al oficialismo. Por la oposición está en carrera Héctor Brizuela.