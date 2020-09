Surfear una ola de más de 22 metros: Maya Gabeira bate su récord mundial | Blog Mundo Global

Maya Gabeira surfeando una ola gigante en (Nazaré) Portugal. reuters

La brasileña Maya Gabeira batió su propio récord del mundo femenino al montar la ola más alta surfeada hasta la fecha, de 22,4 metros, en la playa de Nazaré (Portugal). La marca, que consiguió el pasado mes de febrero, ha sido reconocida siete meses después por Guinness World Records como la ola más alta surfeada jamás por una mujer. Gabeira, de 33 años, ya tenían en su poder un récord del mundo, de 20,72 metros, alcanzado en 2018 también en la playa de Nazaré, conocida por sus olas gigantes.

“Este récord mundial realmente me parece bastante asombroso porque el tamaño de la ola era mayor que la del ganador masculino, lo que significa que una mujer ha surfeado la mayor ola de este año”, aseguró Gabeira en unas declaraciones difundidas por la Liga Mundial de Surf (WSL, en sus siglas en inglés).

La surfista ha superado, pues, la mejor actuación masculina, establecida por el estadounidense Kai Lenny el 11 de febrero también en Nazaré; fue sobre una ola algo menor (21,33 metros). “Es algo que soñaba desde hace años pero no lo veía realista. No había ningún referente para mí que me hiciese pensar que era posible, pero verlo es increíble. El surf se ve como un deporte muy dominado por hombres, por lo que tener una mujer capaz de ser un referente es bastante raro”, señaló la deportista.

“Tomé más riesgos de habitualmente”, ha reconocido Gabeira. “Iba muy rápido, pero el ruido que hizo la ola cuando estalló me hizo darme cuenta de que era probablemente la más grande que nunca había surfeado”. La WSL decidió recurrir a los científicos para desempatar entre la brasileña, cuyo anterior récord del mundo (20,72 metros) fue establecido también en Nazaré en 2018, y la francesa Justine Dupont, a la que superó “por solo dos o tres pies [60 o 90 centímetros]”, según esa instancia. La francesa puede consolarse con otros dos trofeos entregados en los Big Waves Awards de la WSL, los de mejor actuación y de mejor ride (trayectoria sobre la ola) del año.

“Soy una gran fan de Justine y de lo que hizo en Nazaré”, expresó Gabeira. “Creo que es una de las razones que me incitaron a entregarme a fondo. Estaba a punto de dejarlo hace unos años, pero vi su evolución y me dije que debía continuar aún unos años”.

Los Big Waves Awards, que se entregan desde hace 20 años, son concedidos por un grupo de jueces de la WSL tras el análisis de imágenes de video y fotos de las actuaciones enviadas por los surfistas.

Las olas de Nazaré, una población a 130 kilómetros al norte de Lisboa, son famosas entre los surfistas de todo el mundo. En 2013, cuando tenía 26 años, Gabeira sufrió allí un accidente: se cayó de la tabla cuando intentaba montar una ola gigante. Un amigo trató de rescatarla con una moto acuática, pero, cuando intentó tirar de ella, otra onda golpeó a Gabeira, que perdió el conocimiento y desapareció en el mar. Al reaparecer, pudo ser rescatada y trasladada a tierra, donde le fue practicado un masaje cardiovascular, y luego fue hospitalizada.