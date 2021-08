Suspendieron a la profesora que fue viral por criticar al gobierno de Macri en el aula

La profesora se muestra exaltada durante una clase en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

En una entrevista, Radetich comentó que tenía miedo de ser expulsada del trabajo. “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”. Agregó que el alumno no se graba cuando dice “yegua Cristina”, dijo en diálogo con Radio con vos.

En cuanto a las autoridades, el ministerio de Educación de la Provincia aseguró que la cuestión se encuentra bajo la órbita del gobierno bonaerense. En efecto, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Agustina Vila, informó que estaba al tanto del hecho y habían iniciado una investigación administrativa.

“Frente a un hecho de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda relevar transitoriamente a la docente de sus funciones. La investigación estará a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza quien se ocupará de tomar declaraciones y llevar adelante las acciones correspondientes para reunir información sobre lo sucedido”, expresaron.

Además, dijeron que “si se corrobora el hecho, se continúa con un pre sumario y en caso de corresponder, un sumario“, mientras que la DGCYE dio intervención a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para que a través de sus equipos profesionales se acompañe a los estudiantes.

“Macri te robó. ¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante, quien le replicó “¿Y este no?”, en alusión a Alberto Fernández.

La profesora señaló luego: “No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri”.

El alumno quiso responder, pero no lo dejó terminar de expresar su idea: “Bueno, pero entonces tengo una pregunta, si Macri perjudicó tanto al país y ellos buscan salir.”, consultó el joven, quien fue interrumpido por la profesora.

“Gracias a Dios perdió. Perdió. Por eso perdió, perdió porque atacó al pueblo, atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”, exclamó. El alumno no se amedrentó e intentó rebatir los dichos de la mujer al recordar los procesos judiciales en contra de Cristina Kirchner.

La docente continuó: “¡No le pudieron probar nada, nada! Le cavaron toda la fucking patagonia. Yo vi a un fiscal (por Guillermo Marijuán) montado en una retroexcavadora, haciendo el papel de pelotudo, para llenarte las horas de televisión a vos y a gente que piensa como vos”.

Después dijo: “¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines de infantes hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo te pregunto: ¿vos sabés donde estás parado?, ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto”.

Ante esta situación, el alumno la interroga: “¿Pero en cuatro años el gobierno pasado arruinó el país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país?”.

“¡No! Primero, el peronismo no estuvo 37 años. Son 11 años de peronismo en el siglo 20 y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina. Me da 23. Y yo te pregunto, ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri”, termina el último de los videos, en los que en ningún momento deja de gritarle al joven.

Minutos después el video trascendió en las redes sociales y el acto fue duramente criticado. María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Facundo Manes fueron algunas figuras políticas que escribieron sobre lo que pasó.

“Adoctrinas y maltrato”, escribió el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. “Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”, concluyó.

"Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes."

Por su parte, Vidal se dirigió a los jóvenes para expresar su indignación frente al hecho. “Si sos estudiante tenés derecho a pensar lo que quieras. No dejes que nadie te baje línea en el aula. Esta mujer no es una docente, es una militante”, sentenció la ex gobernadora bonaerense y precandidata a diputada nacional.

"Si sos estudiante tenés DERECHO A PENSAR LO QUE QUIERAS. No dejes que nadie te baje línea en el aula. Esta mujer no es una docente, es una militante. #BASTA"

El precandidato a diputado por Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, prefirió celebrar la actitud de los adolescentes frente al discurso de la profesora.

“Lo único que se puede rescatar de esta vergüenza son los pibes discutiendo sin aceptar las cosas como se las dicen”, indicó.

Julio Garro, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Alex Campbell tampoco se quedaron atrás y expresaron su postura por medio de las redes sociales.

Radetich cuenta con una amplia experiencia en la docencia, mientras que también tiene una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según su perfil en Linkedin.

De acuerdo a sus registros previsionales, trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires -renunció en 2012-, mientras que además de la citada escuela de Ciudad Evita, trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía.