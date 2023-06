Suspendieron el lanzamiento del primer cohete espacial español

El vuelo inaugural del cohete español Miura-1 fue suspendido este sábado por un problema técnico de último momento, anunció su fabricante, la empresa PLD Space, en un nuevo incidente que sufre este minilanzador espacial de satélites.

El lanzamiento, el primero de un cohete ideado y fabricado en España, estaba previsto en la sureña provincia de Huelva, pero fue interrumpido al final de la cuenta regresiva, según imágenes difundidas en la web de PLD Space.

El procedimiento fue «automáticamente» detenido, debido a un problema técnico en una de las conexiones de alimentación energética del lanzador antes del despegue, explicó en Twitter el cofundador de la empresa, Raúl Torres.

El vuelo inaugural de Miura-1, cuyo nombre hace referencia al tradicional toro, estaba previsto en un principio para el 31 de mayo, pero tuvo que ser cancelado por los fuertes vientos, recordó AFP.

El pequeño cohete de 12 metros debía despegar de una base militar española en la costa andaluza, cerca de Moguer, y elevarse unos 100 kilómetros de altura sobre el golfo de Cádiz. Suficientemente alto para llegar al espacio, pero no tan potente como para orbitar alrededor de la Tierra.

Our MIURA 1 is on the launch pad ready for take-off!

Mission: MIURA 1 SN1 Test Flight

Launch window: 17 June 02:00 (CET) – 17 June 10:00 (CET)

Streaming broadcast: 17 June from 01:00 (CET) on https://t.co/sZ1mrl7Ld6#VamosMIURA pic.twitter.com/Cq6pvKF71h

— PLD Space (@PLD_Space) June 16, 2023