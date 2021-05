Suteba lanzó una campaña para recordar que en la Provincia “hay clases”

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) lanzó ayer una campaña a través de las redes sociales para recordar que en la Provincia “hay clases”.

A través del hashtag #HayClasesEnPBA, la organización gremial busca visibilizar que en las escuelas bonaerenses se siguen dictando clases a pesar de que no haya presencialidad.

“A los que simulan que les importa la educación les recuerdo que aunque no sean de forma presencial hay clases, y no hay ninguna razón para que en CABA hoy los chicos no tengan clases virtuales”.

El sindicato comandado por Roberto Baradel confirmó que el dictado de clases virtuales se está llevando a cabo en la mayoría de los 135 distritos de la provincia, salvo en aquellas localidades en las que aún hoy continúa la presencialidad como Benito Juárez, Pila, Monte Hermoso, Tordillo y San Cayetano.

En tanto, desde SUTEBA reafirmaron el “compromiso ineludible con la Educación y las Comunidades Educativas” ante “la campaña de desprestigio de la Escuela Pública y el ataque a las disposiciones de las autoridades sanitarias”.

“Vale aclarar que con los mismos valores, continuamos sosteniendo el vínculo pedagógico con los estudiantes desde las distintas plataformas. Seguimos dando clases a pesar de la cuestionable decisión del Gobierno de CABA, que impidió las clases virtuales esta semana ante las nuevas medidas”, señaló Baradel.

Lxs Docentes de la provincia de Buenos Aires iniciaron hoy una campaña que busca visibilizar que en las Escuelas bonaerenses se sigue dando clases a pesar de no haber presencialidad, tal como se hizo el año pasado desde que comenzó la pandemia. Nota 👉 https://t.co/uILhUeqO8C pic.twitter.com/jlltNlU8OF — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) May 26, 2021

Cabe destacar que el reclamo de suspensión a la presencialidad ante la escalada de contagios de las últimas semanas ha sido llevado adelante fuertemente por docentes de CABA convocados por UTE, sindicato base de CTERA en la Ciudad.

Por último, desde SUTEBA dejaron en claro que aunque no haya presencialidad las clases continúan. “La educación pública sigue en pie y está más viva que nunca por el compromiso y el trabajo de todos los trabajadores de la educación”, concluyeron.