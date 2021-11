Sutecba: a tres días de la elección, la Justicia da lugar a la oposición

Este martes a las 13 el Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N° 40 convocó a los representantes de la lista Celeste, a los miembros de la Junta Electoral y al ministerio de Trabajo para encauzar el proceso electoral en SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) que tendrá lugar el 26 de noviembre.

Todo viene a cuento de que la Junta Electoral le pidió a la lista Celeste, opositora al oficialismo encuadrado desde hace 38 años por Amadeo Genta, que certifique ante escribano las 460 firmas que respaldan la lista. Ante la negativa de hacerlo y mediante un amparo que el apoderado de la lista, Alejandro González, envío a la jueza Susana D´Agostino es que la Justicia tomó cartas en el asunto.

El texto al que accedió Mundo Gremial dice así en la parte de los fundamentos:

“Demuestra conducta antijurídica y fraudulenta por parte de la Junta Electoral del SUTECBA. Vamos a transcribir la parte pertinente del artículo 93 del Estatuto a efectos de demarcar los fundamentos de hecho y derecho que se expondrán posteriormente:

La Junta Electoral, en caso de duda sobre la autenticidad de la firma de algún candidato y siempre que la misma no se encuentra certificada por Escribano Publico, podrá citarlo al apoderado por medio fehaciente y en el domicilio constituido por el mismo, a fin de que dentro del plazo de 48 horas de notificado, haga comparecer al candidato cuya firma se encuentra dubitada, el que deberá ratificar la misma. En caso de no ser ratificada la firma deberá procederse al reemplazo correspondiente dentro de las 24 horas posteriores bajo apercibimiento de lo dispuesto en la última parte de este artículo. Si el reemplazo no se produjere en dichos términos se tendrá la lista como no presentada”.

Explican desde la oposición: “La Junta nos impone el artículo 93 del Estatuto con la intención de dejarnos fuera de la competencia electoral. El oficialismo, acostumbrado a que no haya oposición y a hacer que no se cumpla con la democracia sindical, incumplen con el artículo 93 porque en caso de dudar de alguna firma se podría reemplazar, pero ni nos dieron lugar a eso; solo buscan poner trabas para no poder participar de las elecciones: todos vamos a ir hoy a declarar al Juzgado; ellos quieren proscribir nuestra lista y nosotros queremos participar; aunque hagan de todo para que no lo hagamos”.

Valga mencionar que la instancia administrativa ante el Ministerio de Trabajo resultó adversa para la oposición y por eso recurrieron a la Justicia; algo que desde el búnker opositor consideran una manipulación política para mantener al sector gremial lo más tranquilo posible; más teniendo en cuenta que SUTECBA es parte de la nueva conducción de la CGT.