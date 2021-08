Suterh desconocido: habrá lista opositora en CABA

En un hecho inédito, este martes se presentará (o intentará hacerlo) una lista opositora en el Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), seccional Capital Federal. Decimos que intentará porque los integrantes de esa lista, la Bordó, hará una suerte de difusión en el momento en el que dejarán en Mesa de Entradas la nota con la presentación de la lista. Ese acto se debería concretar, lo que está en veremos es la entrega de los avales: “Nunca nos dieron una copia del Estatuto Social y eso que ya lo pedimos a través de Carta Documento porque como afiliado no me lo habían dado”, describe Jorge Bustos; quien se postula como secretario general. Y agrega: “A raíz de eso es que no tenemos el formato de la planilla para presentar los avales que esperemos nos entreguen este martes”.

Ahí es donde juega la Junta Electoral que, como se sabe en todo gremio es oficialista y casi siempre plantea objeciones a las listas que vayan a presentarse para disputarle el poder al oficialismo.

Valga mencionar que este martes es el día en que vence la resolución del Ministerio de Trabajo que suspende todo proceso electoral para evitar amontonamiento de afiliados: se descuenta que esa normativa caerá habilitando oficialmente los comicios de los tantos gremios, federaciones y confederaciones -entre ellas la CGT- que buscan revalidar sus autoridades.

El desafío electoral de Bustos y sus seguidores es arrebatarle a Víctor Santa María la mayor y más rica jurisdicción del gremio, que incluye CABA y 60 kilómetros a su alrededor. De acuerdo al calendario su mandato venció a mediados de este año habiendo asumido por primera vez en 2005; luego de suceder a su padre. Las elecciones estarían pautadas para el 30 de octubre.

Como era de esperar, Bustos expone críticas a la actual gestión: “La pandemia dejó al desnudo el abandono que tiene la obra social; un ejemplo es que en el último tiempo renunciaron 30 médicos y que en provincia de Buenos Aires no hay clínicas por lo que la gente tiene que venir a Capital para atenderse”. Otra arista que critica es la cuestión gremial: “A los delegados no los conoce nadie porque no recorren. Y esto queda a la vista cuando un encargado reclama, por ejemplo, por la falta de baño y nadie del gremio se acerca a hablar con el Concejo de Administración o con los propietarios”.

En otros distritos también habrá listas opositoras como es el caso de Mar del Plata (lista Roja) y Rosario (lista Verde).

Por sondeos que hizo este medio a Santa María le achacan abrir el abanico en múltiples actividades imposibilitándole dominar todo el juego; principalmente el gremial. Miembro del PJ y principal armador del peronismo en Capital Federal, el sindicalista tiene al Grupo Octubre como nave empresarial que incluye Página/12 a la cabeza seguido por la AM 750 y otras radios FM; además la revista Caras y Caretas y el recientemente comprado Canal 9; entre otros muchos emprendimientos.