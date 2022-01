Suterh Santa Fe: elecciones con final abierto

Luego de idas y vueltas, finalmente el 30 diciembre el ministerio de Trabajo habilitó que haya lista opositora en la seccional Santa Fe por lo que este viernes los afiliados al Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal) tendrán la posibilidad de elegir entre el oficialismo que lleva a Humberto García como secretario general –y que lleva 40 años al frente del gremio- por la lista Blanca o Jorge Cabrera en cabeza de la lista Verde.



Como contó Mundo Gremial el recorrido para que haya internas en el sindicato que conduce Víctor Santa María son toda una novedad.

Elecciones en el Suterh: entre la proscripción a las oposiciones y la baja participación

Sin embargo, anoche Cabrera denunciaba ante Mundo Gremial: “A horas de votar no nos dieron nunca los padrones pese a que el ministerio los intimó a hacerlo y todavía no los tenemos”. Y agrega: “Adulteraron los padrones, por ejemplo sacaron gente de limpieza que pertenece a empresas y que seguramente nos iban a votar a nosotros y pusieron jubilados que no están en actividad; todo esto fue denunciado y por eso mandaron veedores desde Buenos Aires”.

Finalmente agrega: “Nosotros confeccionamos las boletas de votación, pero no las aprobaron y ahora las estamos esperando”, se quejaba Cabrera anoche.

El recorrido para llegar a este viernes da cuenta de que frente a la anulación de avales por parte de la Junta Electoral, la oposición recurrió al ministerio de Trabajo quien dio lugar al reclamo para que el 22 de diciembre se presentaran las partes: ese día los miembros de la Junta Electoral no se presentaron en su totalidad y se tuvo que pasar a un cuarto intermedio. En el interín y hasta la próxima audiencia que la directora Mónica Risotto fijó para el 28 de diciembre, la lista Verde debió ratificar las firmas de la lista. En ese segundo cónclave, el oficialismo siguió con la postura de no dejar participar a la oposición aunque finalmente Trabajo habilitó la participación de esa lista.

En otro orden de cosas, el portal “El último de la semana” da cuenta de una denuncia contra Humberto García por abuso sexual contra la ex empleada del Suterh Santa Fe, Cecilia Granata.