Swiftie no vota a Milei

En el día del primer recital de Swift, que también se presentará en el Monumental el viernes y el sábado, muchos fanáticos se acercaron al estadio con mensajes políticos. «Who’s Javier Milei anyway? Ew» (Quién es Javier Milei de todas formas?), decían algunos volantes que repartieron los «Swifties» en referencia a la leyenda de la remera que usa la artista en el videoclip de su canción «22». «We Are Never Ever Getting Back to Menem» (Nunca volveremos a Menem), era otro de los mensajes que circulan en los alrededores del estadio, en referencia a la canción «We Are Never Ever Getting Back Together».