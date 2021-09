Taiana destacó el rol de Tandanor al inaugurar el primer remolcador construido con el Fondef – Télam

Taiana inaugur el primer remolcador para la Armada construido con recursos del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Foto: Pablo Aeli.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, asegur este mircoles que “el trabajo de Tandanor es una labor de recuperacin de la industria muy importante”, en referencia al astillero estatal ubicado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, y adems ratific el compromiso del Gobierno para “continuar apoyando y fortaleciendo el trabajo y la produccin de todo el sector de produccin para la defensa”, al inaugurar el primer remolcador para la Armada construido con recursos del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado en septiembre de 2020 por la ley 27565.

En un acto realizado esta tarde en los talleres de Tandanor en la Costanera Sur de la CABA, Taiana supervis la ceremonia de puesta de quilla del remolcador en la que, a modo simblico y para mantener una tradicin naval que se remonta a la antigedad, se colocaron monedas bajo la primera puesta de chapa de la quilla, un ritual que busca traer buena fortuna para la embarcacin y los tripulantes que naveguen en ella.





Taiana elogi el presente de los astilleros Tandanor.

Taiana estuvo acompaado por el presidente de la empresa estatal, Miguel Tudin, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Julio Guardia.

Durante el acto, en el que participaron las autoridades y los trabajadores del astillero reestatizado en 2007, cuando era presidente Nstor Kirchner, Taiana elogi el presente de Tandanor y lo defini como “un trabajo de recuperacin de la industria muy importante, que ha tenido muchsima actividad y que en los cuatro aos del 2015 a 2019 fue dejada de lado”.

“Desde que est el Gobierno de Alberto Fernndez hay un proceso de recuperacin de esas capacidades de Tandanor, del Astillero Storni (tambin estatal, contiguo a Tandanor), de trabajos que estn finalizando y otros que se estn encarando”, remarc.

En ese sentido, detall: “Hoy hemos hecho una ceremonia tradicional, que es poner una moneda en un remolcador. Y es la primera vez que un barco completo, desde el primer diseo hasta el ltimo momento, es realizado por el astillero”.

Los trabajados en el remolcador de la Armada se solventaron a partir del financiamiento del Fondef. Foto: Pablo Aeli.

Luego, al referirse al cronograma de trabajos que realizar Tandanor, asegur que la inauguracin anunciada hoy corresponde “al primero de una serie de dos remolcadores que se van a hacer para la Armada Argentina”.

Ante el aplauso de los trabajadores de Tandanor, Taiana subray: “Quiero reafirmar el compromiso de continuar apoyando y fortaleciendo el trabajo y la produccin de Tandanor, Almirante Storni y todo el sector de produccin para la Defensa”.

Y en el mismo sentido agreg que la industria de la Defensa “tiene un rol trascendente para todos los pases que han intentado desarrollarse”.

“No lo lograremos si no construimos en este sector desde el Estado, y no busca competir con los privados sino asociarse. As podremos planificar y tener objetivos a mediano plazo”, sostuvo el ministro, quien al referirse al futuro del sector afirm que habr “una industria fuerte” y “trabajadores con salarios dignos”.

Adems, a modo de balance de los efectos del coronavirus sobre la economa, y sin obviar una referencia a la administracin de Mauricio Macri, Taiana aadi: “Estamos saliendo lentamente de una pandemia que fue un golpe duro para los argentinos y tambin estamos saliendo de un gobierno que ha generado un decaimiento de muchas reas”.

“Es la primera vez que un barco completo, desde el primer diseo hasta el ltimo momento, es realizado por el astillero. Es el primero de una serie de dos remolcadores que se van a hacer para la Armada Argentina”, insisti en declaraciones a la prensa.

Y con respecto a la actividad de Tandanor, explic que “est trabajando con mucha intensidad y buen ritmo, tiene una sinergia importante con las necesidades de la Armada y tambin tiene una serie de asociaciones con empresas del sector privado y el sector tecnolgico argentino”.

“Es un buen ejemplo de una empresa del Estado funcionando de manera eficiente, creando un cluster (grupo de empresas interrelacionadas de un mismo sector) que produzca sinergia con el sector privado. Estar ac es un buen momento para ver esa perspectiva de recuperacin y desarrollo”, resalt el funcionario, y luego vincul la inauguracin del remolcador con la produccin industrial y su rol para la economa argentina.

“Maana es el da de la industria y estamos tambin recordando eso”, record.

Taiana asegur que una de las claves del desarrollo futuro de la Argentina pasar por la “defensa” de los recursos y soberana del Atlntico Sur. Foto: Pablo Aeli.

Taiana, en sus palabras, asegur que una de las claves del desarrollo futuro de la Argentina pasar por la “defensa” de los recursos y soberana del Atlntico Sur.

En concreto, advirti: “El siglo XXI es un siglo en el que Argentina deber mirar el mar y defender sus recursos y soberana en todo el territorio. Es una tarea impostergable para tener un pas desarrollado. Tenemos que estar seguros de que somos capaces de desarrollarnos”, exhort.

Los trabajados en el remolcador de la Armada se solventaron a partir del financiamiento del Fondef, creado por el Congreso a travs de una norma especfica, la ley 27565, que apunta a garantizar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y que dej establecido un cronograma de financiamiento consistente en un 0,5% del presupuesto del sector pblico para el ao 2021, el 0,65% en 2022 y el 0,8% en 2023 y aos sucesivos.

Antes del ministro, en representacin de la Armada, habl el almirante Guardia, quien seal que el proyecto de poner en funcionamiento el remolcador “era un viejo anhelo de la Armada, que va a permitir recuperar nuestros muelles y recursos”.

Hoy en @TandanorCinar particip de la ceremonia de puesta de quilla del primero de doce remolcadores que construir la empresa con financiamiento del #FONDEF En 142 aos de historia es la primera vez que Tandanor disea y construye una embarcacin ntegramente en el astillero. pic.twitter.com/b51wSzEgrI — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 1, 2021

“Gracias por la cooperacin y comprensin a la Armada. Es el primer paso en la transformacin del astillero, tenemos tambin por delante un proyecto avanzado en la modernizacin de la cubierta y se suman muchas previsiones a futuro”, enumer el marino.

El jefe de la Armada expres tambin su deseo de que la relacin “de cooperacin y sinergia entre astilleros del Estado nacional y la Armada Argentina contine por esta senda”.

El acto comenz con el discurso del presidente de Tandanor, Miguel Tudin, quien no ocult su expectativa: “Llegamos con la idea de apalancar la industria nacional. Las polticas del Gobierno de Alberto Fernndez nos van a permitir apalancar este proyecto de desarrollo de un astillero estatal modelo en Sudamrica”, evalu.

Al finalizar, Tudin asever que “este ao lo vamos a consagrar con proyectos definidos que amplan la carpeta de negocios que venamos desarrollando”.

“Pudimos incorporar trabajadores que haban sido dejados de lado en un proyecto que pretenda achicar el astillero”, contrast el titular de Tandanor al comparar las polticas actuales para el sector con la administracin Cambiemos (2015-2019).

El acto concluy con la ceremonia de la puesta de monedas que acompaarn al barco en todo su recorrido y le dar suerte, costumbre que se atribuye a la mitologa griega o romana, y que consiste en pagar un tributo para -se supone- lograr una navegacin segura y el regreso a casa.