Taiana dijo que es «vergonzoso y escandaloso» que Macri no se haya presentado a la Justicia – Télam

Taiana: «Es escandaloso porque se trata de una tragedia que conmovi a la Argentina».

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, calific como «escandaloso y vergonzoso» que el expresidente Mauricio Macri no se haya presentado a declarar en la causa en la que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, y consider que ese proceder «es parte de una tctica de la oposicin» que «trata de demoler las distintas instituciones del Estado».

«Es escandaloso porque se trata de una tragedia que conmovi a la Argentina. Un hecho que todos hemos seguido y descubrimos despus que las autoridades (del gobierno de Cambiemos) se dedicaban a espiar a las familiares de las vctimas», expres el funcionario en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, sostuvo que «es por un lado escandaloso y vergonzoso», que el expresidente no se haya presentado a declarar el mircoles pasado ante el juez federal de Dolores, Martin Bava, que instruye en este expediente.

«Macri hablaba sobre la dignidad y el mismo da no se present a la Justicia», advirti el ministro y destac que «l no se present, (el exasesor de Macri, Fabin Rodrguez Simn) ‘Pepn’ no se present y (el fiscal federal Carlos) Stornelli resisti las presentaciones judiciales».

En ese contexto, el ministro afirm que «no solo espan, sino que dan muestras reiteradas de no respetar la administracin de justicia».

Foto: Emilio Rapetti

«Me parece que es parte de una tctica de la oposicin que trata de demoler las distintas instituciones del Estado. Es una estrategia de desestabilizadora», consider.

Asimismo, seal que «estn en una carga de demolicin contra el presidente Alberto Fernndez» y manifest que lo mismo sucede «sobre la vicepresidenta (Cristina Fernndez de Kirchner) y la administracin de justicia».

Taiana sostuvo, en ese sentido, que la oposicin «busca deslegitimar los poderes polticos y las instituciones del Estado» para «fortalecer los fcticos como el econmico y el meditico».

Consultado sobre qu espera de las prximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, dijo que «como ministro que tiene bajo sus responsabilidad todo el control electoral que tienen las fuerzas armadas, espero que haya unos comicios transparentes y claros».

«Como dirigente poltico quiero que haya mayor participacin electoral, porque la pandemia de coronavirus hizo que haya baja participacin», expres en relacin a las PASO.

Asimismo, seal que «es obvio que tenemos que hacer ms» y consider que «esperamos recibir un mayor apoyo de la poblacin».

«Hemos trabajado, muchos estn recorriendo el territorio, visitando a la gente, cosa que se hizo poco para las PASO», subray el ministro en ese sentido.