Tailhade aclaró que no se limitó la participación de JxC en la comisión de justicia – Télam

Rodolfo Tailhade presidente de la Comisin de Justicia de la Cmara de diputados

El presidente de la comisin de Justicia de la Cmara de Diputados, Rodolfo Tailhade, explic que “la metodologa de preguntas previas” a la visita de un funcionario “es habitual” y que es la que “se ha usado para todos los ministros del actual gobierno y tambin del anterior”.

Lo dijo al referirse a la ausencia de Juntos por el Cambio en la reunin de la que particip el ministro de Justicia, Martn Soria, para exponer sobre el proyecto de modificacin del Ministerio Pblico Fiscal.

“En ningn momento dispuse la limitacin de los seores diputados. Solamente quise para una mejor organizacin de la audiencia que se extendi por la exposicin puntillosa del ministro, buscaba organizar de mejor manera la reunin”, remarc el diputado oficialista al trmino del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.

Agreg que fue para “que el ministro tuviera una mejor organizacin y pudiera trabajar sobre los ejes de la exposicin, por ejemplo adelantando respuestas en la misma. Nadie dijo que no podan hacer preguntas o que no se iba a abrir la ronda de consultas, o de oradores porque algunos diputados no preguntaron hoy e hicieron intervenciones”.

Tailhaderelat que el da sbado por la tarde recibi una nota del diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), vicepresidente de Asuntos Constitucionales, “donde se quejaba de esta supuesta metodologa, previa charla telefnica con (Hernn) Prez Araujo presidente de la comisin de Asuntos Constitucionales”.

“Se trata de una metodologa habitual para los ministros del Poder Ejecutivo. Todos los que han venido del gobierno anterior o de este han recibido preguntas por adelantado. La metodologa era absolutamente clara y me parece que han perdido una oportunidad”, aadi.

“Ahora bien, mandan una nota el sbado diciendo que de ninguna manera convalidan la metodologa y el domingo sin esperar ninguna respuesta y sin ninguna comunicacin de ninguna naturaleza por lo menos conmigo, sacan el comunicado diciendo que no era que Tahilade los limit sino que en realidad queremos la destruccin de la repblica…y no se qu”, continu.

Por ltimo, advirti: “En definitiva, se trata de un nuevo episodio de sobreactuacin de Juntos por el Cambio. Se ve que necesitaban usar Twitter y sacaron el documento que no est a la altura de la democracia”.