Tailhade explicó su vínculo con Zanchetta y lanzó: «A Macri le molestó que hayamos pedido que no se vaya del país»

Luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara que se investigue a Rodolfo Tailhade por su supuesto vínculo con Ariel Zanchetta, detenido en la causa de espionaje a jueces, el diputado nacional del Frente de Todos definió a los avances como “operaciones de la mafia” y, en comunicación con PERFIL, su vocero aseguró que “la Justicia te arma causas por cualquier cosa”, negó la relación con el espía y estableció que el revuelo es una consecuencia directa del juicio que impulsó contra jueces de la Corte Suprema y de su pedido para que Mauricio Macri no pueda salir del país.

Fabián «Conu» Rodríguez, actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP, expresidente de la agencia Télam y exintegrante del equipo de prensa de La Cámpora fue allanado este lunes por tener chats con Zanchetta. Sin embargo, el diputado Tailhade no puede ser allanado por tener fueros: “Para allanarlo tendrían que mandar un pedido a la Cámara, que no llegó, y tampoco creo que llegue porque realmente no tienen nada”, dijo su vocero en entrevista con PERFIL.

Acto seguido, añadió: “En paralelo puede pasar cualquier cosa. La Justicia está muy jugada con el tema del juicio de la Corte y hay muchos que con tal de salvar a los supremos harían cualquier cosa. Pero en términos legales, no creo que Martínez de Giorgi se anime a mandar un allanamiento a un diputado de la Nación por nada. Lo pueden llamar a indagatoria también, y Rodoldo iría. Le diría, ‘hola, ¿qué querés saber?’ y mostraría el celular. O sea, no tiene problema. Rodolfo es el menos preocupado de todo este embrollo”, comentó.

Sobre el exsargento sospechado de ser un agente inorgánico de la AFI, aclaró: “Si hubo alguien que contrató a Zanchetta o si Zanchetta tiene algo que ver con los jueces, nosotros no tenemos la más mínima idea. Ni la más remota idea de cuál es esa relación. Así que por eso Rodolfo está tranquilo. Igual sabemos que la Justicia te puede armar causas por cualquier cosa, pero no creo que se animen a pedir el allanamiento”, insistió.

La fuente cercana al exinspector General de Justicia de la Nación expuso que “sin dudas” el involucramiento de Tailhade en la investigación de la causa de espionaje está basado en el juicio político a los jueces de la Corte Suprema, por el que advirtió que “hay muchos ataques a los diputados de la comisión”. También disparó contra “los medios operados por Silvio Robles”, a quien acusó de estar “atrás de todo esto”. “Tiene que ver con que quieren bajar el juicio a la Corte y que a un tal Mauricio Macri le molestó que Rodolfo haya pedido que no se vaya del país”, increpó.

Este lunes se conoció que Tailhade presentó ante la Justicia un pedido para que el expresidente tenga “prohibida la salida del país”, en el contexto de siete causas que investigan presuntos delitos cometidos durante su gobierno. El diputado hizo el planteo en las causas que investigan la llamada «mesa judicial» del macrismo, Correo Argentino, peajes, privatización de centrales eléctricas, espionaje ilegal, parques eólicos y blanqueo de capitales. Así, busca evitar que “Macri abandone próximamente el país y se convierta en prófugo de la ley, tal como lo hizo su principal asesor judicial y abogado personal Fabián Rodríguez ‘Pepín’ Simón”.

Tailhade se presentó en la Justicia, pero no lo llamaron

Como consecuencia de la vinculación que se le adjudica con Ariel Zanchetta, el diputado nacional compartió las noticias en su cuenta de X (exTwitter) y comentó: “Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato, si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia”.

En ese sentido, su vocero relató: “En primer lugar, Rodolfo sabía desde hace tiempo que estaba esto que, en términos políticos, tiene que ver con el juicio a la Corte. Por eso hace 17 días, cuando había salido que su nombre figuraba como contacto de Zanchetta, presentó un escrito al juez Martínez de Giorgi diciendo que estaba a disposición de la Justicia. Si había algo que lo incriminara, que lo llame el lunes mismo, que no tenía problema en presentarse”.

“No lo llamaron y lo que sale este lunes tiene que ver con esta instancia de expedición de juicio político y con el pedido de que no se vaya del país Macri”, puntualizó y agregó: “Rodolfo no tiene ningún problema, está esperando que lo llamen porque va y le dice ‘mirá, mirá mi celular, acá lo tenés, fijate’. Y no va a surgir nada más de lo que ya apareció porque nunca estuvo en ninguna relación”, adelantó.

Qué dijeron sobre el vínculo con Zanchetta

Sobre el vínculo con el exsargento de la Policía Federal que fue detenido a fines de junio por ser uno de los presuntos responsables del hackeo y el espionaje a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia, Ariel Zanchetta, desde el entorno del diputado nacional del Frente de Todos establecieron que, el año pasado, un militante le acercó el contacto a Tailhade, alegando que se trataba de un periodista que quería “pasar información de su nuevo medio” por WhatsApp. “Son medios rufianes”, detallaron y se refirieron a una nota “totalmente bizarra” que Zanchetta envió “sobre un penitenciario que le ofreció sexo oral a los presos a cambio de favores”. “Rodo no le contesta nunca más”, informaron.

Luego, explicaron que Zanchetta continuó enviando información, pero a través de Telegram. “Le manda primero un informe que se llama ‘Causas Carrió’, después le dice que tiene algo sobre Luis Juez. Rodolfo le responde: ‘Mandámelo a despacho.tailhade’, que es el mail que usamos todos en la oficina. Nunca mandó nada. Y el 4 de diciembre a las 20, en la última comunicación, que Rodolfo ni le responde, le dice ‘tengo los chats de Lago Escondido’, que le pasó la inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero eso ya estaba, había sido publicado a la medianoche del 4”.

“Esa es toda la relación que tiene con Zanchetta, a quien no conoce y que, hasta que apareció en el marco este, pensó que era un periodista, que era como él que se presentaba. Tailhade es uno de los 1.600 contactos que tenía este tipo. Y si lo buscás, Rodolfo nunca le pide nada, como están diciendo ahora”, afirmó su vocero y aclaró que “le dice ‘compañero’ porque entre peronistas nos llamamos así siempre”.

ML / ED