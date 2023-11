Tailhade explicó sus diálogos con Zanchetta y pedirá ser querellante: «Soy uno de los espiados»

El diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien compartió tres intercambios de mensajería con el espía inorgánico Ariel Pedro Zanchetta, detenido en la causa del espionaje a jueces, dijo este miércoles 8 de noviembre que pedirá ser querellante en el caso. «Me voy a presentar como víctima. No dejaron trascender que soy uno de los espiados», dijo.

Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en el programa Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos), el referente judicial kirchnerista dijo que «en tres meses (Zanchetta) me mandó tres mensajes» y que «todavía los tengo en mi teléfono porque no borré nada».

«Este hombre me mandó esas tres comunicaciones, pero en ningún momento hay una vinculación más allá de eso. Nunca le di bolilla. Me mandaba notas del sitio enclave, alguna me llamó la atención. Entré al sitio y me di cuenta de que era poco serio todo. Nunca le había respondido y seguí sin responderle«, respondió ante la consulta periodística.

Tailhade negó que haya recibido un informe sobre los movimientos migratorios del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. «Esa es otra gran mentira que están diciendo. De jueces, a mí Zanchetta no me mandó nada», afirmó. También subrayó que en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que trascendió se hace un relevamiento de toda la investigación y «son 170 páginas en donde no se me menciona en ningún lugar».

El diputado dijo que su involucramiento al caso es una «operación» cuya responsabilidad atribuyó a Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema. «Robles se presentó como querellante porque tenía una carpeta. Lo único mismo voy a hacer yo, soy una de las 1.196 carpetas que tenía Zanchetta. Me voy a presentar como víctima porque dijeron que soy el jefe de la organización, pero no dicen que soy un espiado», dijo.

«Es raro que el jefe de la organización sea espiado»

«Los tres mensajes que intercambié son absolutamente inocuos, no tienen absolutamente nada que ver con inteligencia, con algún delito. Y en segundo lugar soy una de las víctimas: al pasar se mencionan una serie de personalidades a las que Zanchetta le armó una carpeta. Es medio raro que el jefe de la organización sea a la vez un espiado«, afirmó.

Durante la entrevista fue consultado acerca de si periodistas u otras personas le suelen enviar información. Respondió que si y que se trata de material que analiza y chequea y en caso de confirmarla lo cuenta. «La magia genera sus enemigos y los enemigos también juegan», dijo.

Los tres chats entre Zanchetta y Tailhade.

«Me refiero a la mafia judicial, entre ellos está Rosenkrantz. La Corte está haciendo esto porque quiere descalificar el juicio político. Esto va a terminar como terminó lo de D’Alessandro: decían Tailhade hackeó el celular de (el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo) D’Alessandro. Esto va a terminar en la nada misma, como Rodolfo Tailhade como víctima de Zanchetta«, lanzó.

«Si Pollicita me quiere imputar, me va a imputar igual. La ausencia de mi nombre en el dictamen es una señal de que todo lo que dicen es falso», agregó Tailhade. «Están usando a la Justicia para armar esta operación que apunta a decir que uno de los miembros más activos de la Comisión de Juicio Político se vale de información ilegal para llevar adelante el juicio contra los integrantes de la Corte. Sobre eso Robles está operando«, dijo.

