Tailhade: «Hay un manejo fraudulento de la obra social del Poder Judicial»

Rodolfo Tailhade, diputado nacional (FdT), sostuvo que el principal responsable de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial es Juan Carlos Maqueda, ya que era quien tomaba todas las decisiones. “Han dejado que Maqueda se maneje con un nivel de discreción que ha terminado en este desastre”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Nos podría hacer una síntesis de su perspectiva sobre lo que denunció Héctor Marchi ayer?

Podríamos resumir en cuatro ejes principales la declaración de ayer y las distintas irregularidades que estamos investigando en la obra social. Es decir, ratificó los informes que presentó respecto su diagnóstico del funcionamiento y el estado actual de la obra social, que fue a pedido de la Corte, y son los informes que luego disparan la auditoría más formal que decide el Tribunal. Pero son la ratificación de todas las irregularidades, con algunos detalles, que completaremos el 5 de mayo.

El segundo eje, sería que el responsable principal de estas irregularidades es el ministro Juan Carlos Maqueda. Ayer, según el testigo Marchi, Maqueda estaba al tanto de todo lo que pasaba en la obra social y nada se hacía sin su autorización. Todas las semanas, el máximo responsable operativo de la obra social durante más de una década, Aldo Tonon, visitaba a Maqueda para pedirle la autorización de lo que debían decidir en el organismo.

En tercer lugar, que él fue amenazado por Silvio Robles, que según Marchi es quien está amenazándolo a él y a otros trabajadores del área que encabeza Marchi y que fueron los responsables de esos informes. Hay una amena que no es velada, sino directa de Robles a Marchi y a quienes trabajaron en la auditoría. Amenazas que tienen que ver con que no venga a declarar a la comisión.

¿Podría hacer una síntesis sobre cuál es el problema de la obra social?

El problema es que, desde 2008 a la fecha, la obra social es manejada por Juan Carlos Maqueda, como ministro encargado y responsable de la supervisión, con un nivel de informalidad inaceptable en un organismo de estos. Informalidad que implica falta de contabilidad. Estamos hablando de una obra social que atiende a 100 mil afiliados, y que tiene los afiliados con los mejores sueldos, con lo cual no debería haber problemas económicos o financieros en la obra.

Sin embargo, la obra social no tiene un sistema de contabilidad, es decir, el manejo de fondos es incierto e imprevisible, no tiene manuales de procedimiento hacia el interior, las principales gerencias están ocupadas por gente que le factura a la obra social y no son empleados. De hecho, es una obra social que no tendría empleados porque todos están contratados por la Corte Suprema, a pesar de que el estatuto de la obra social dice que hay un nivel de autonomía de la obra.

Hay un manejo fraudulento de los fondos de la obra social del Poder Judicial. También de las prestaciones, de los medicamentos, de las contrataciones de proveedores. Una obra social que perdió tres mil millones de pesos solamente por una pésima gestión de los depósitos judiciales. Es decir, es una administración perjudicial para los trabajadores, y lo más grave es que la lleva adelante la Corte Suprema.

Es la única obra social del país que la manejan los patrones y no los trabajadores y está en esta situación porque los ministerios de la Corte no le han dado bolilla, porque dejan que las cosas sigan o porque están en la joda. No han intervenido, han mirado para otro lado y han dejado que Maqueda se maneje con un nivel de discreción que ha terminado en este desastre.

Por otro lado, no creo que Horacio Rosatti desconozca que Silvio Robles haga seguimientos, espionaje ilegal con Marchi y que lo está amenazando. Todo indica que es una decisión de Rosatti, porque no se entiende que alguien de su confianza opere de esta manera.

Entiendo que en la obra social es algo diferente, porque Rosatti no estaba en el 2008, asumió en el 2016.

Exactamente, en 2016 asume Rosatti, pero las irregularidades no se cortaron, al contrario. En 2018 el presidente era Carlos Rosenkrantz, y Rosatti que había acompañado el desplazamiento de Lorenzetti, en el 2018 junta la mayoría, él, Maqueda y Lorenzetti y deciden que los actos del presidente de la Corte, no son más unilaterales, sino que tienen que contar con una mayoría de tres firmas.

Lo limitaron a Rosenkrantz que quería tener las mismas facultades, prácticamente ilimitadas, que tuvo Lorenzetti durante muchos años. Entonces, a partir de ese momento nadie puede decir que no estaba al tanto, que no le correspondía que no era responsabilidad suya la obra social, porque con eso, limitando la función del presidente y trasladando a una mayoría de tres, ya nadie puede decir que desconocían lo que pasaba en la Corte o echarle la culpa solo a Maqueda.

Maqueda tuvo la responsabilidad exclusiva, como juez de la Corte, de este desastre desde 2008 a 2018, pero en adelante nadie puede decir que estaba fuera de cualquier posibilidad de revisión.

El hecho de que tengamos esta situación en la economía, ¿hace que esta Comisión de Juicio Político luzca a destiempo?

Sí, no se puede negar que el desastre cambiario acta en el nivel de percepción que tiene la sociedad de juicio político.

Creo que desde febrero en adelante hemos logrado que vaya instalándose el juicio político, más allá de que ayer fue un día explosivo por la declaración de Marchi. Hoy la mayoría de los medios tomaron el tema y hablaron de lo que planteó Marchi, de la guerra interna que hay en el Tribunal.

Por supuesto que el tema del dólar, la corrida y la crisis, impacta, pero a pesar de eso estamos logrando los objetivos de que la sociedad entienda cómo funciona la Corte y las razones que tuvimos para avanzar con el procedimiento de juicio político.

