Taxistas en alerta y movilización ante “explotación y precarización de Uber”

Un nuevo capítulo en contra de Uber se inscribe en el universo taxista. Cientos de trabajadores se declararon en estado de “alerta y movilización” ante situaciones de “explotación y precarización” por parte de la empresa multinacional.

Por su parte, el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) repudiaron a través de un comunicado “la pretensión ilegal de la firma Uber de inscribir a los taxistas como prestadores de su servicio”.

“Nos declaramos en estado de alerta y movilización en rechazo de la explotación y precarización laboral. El sindicato condena la intromisión de toda aplicación ilegal y exige al Gobierno de la ciudad que fije posición y se expida”, declaró el secretario general, Jorge García, quien reemplazó hace pocas semanas al histórico dirigente Omar Viviani.

Desde la entidad sindical ya le han manifestado su malestar al titular de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien había propuesto “una mesa de diálogo” con el objetivo de encontrar soluciones.

Al mismo tiempo, la Asociación Taxistas de Capital (ATC) también manifestó el “absoluto rechazo” a la iniciativa de la empresa multinacional que permitiría incluir a los taxistas en la aplicación y solicitar el servicio por esa vía.

“Siempre sostuvimos nuestra lucha contra la ‘uberización’ del mundo del trabajo, no fuimos ni seremos cómplices de estas mentirosas campañas de publicidad, seguiremos reclamando y luchando para erradicar a estos grupos de la economía extractiva, que no crea trabajo, que solo lo precariza, que no aportan un solo centavo a la nación”, remarcó Alberto Rodríguez, secretario general del gremio.

