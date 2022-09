«Teloneros de Cristina»: repudio opositor a la reforma de la Corte

Distintos integrantes de la oposición repudiaron la media sanción en el Senado del proyecto de ley que lanzó el oficialismo que busca ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia..

Uno de los primeros en alzar la voz fue el senador de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien expuso en declaraciones en Senado TV: «Nosotros no defendemos a los miembros de esta Corte, nosotros defendemos un sistema. Nadie defiende la Corte por sí, sino el sistema republicano y la división de poderes».

«La justicia no funciona bien en Argentina. Requiere reformas, gestión y gente que lleve a cabo esa gestión. Es parte de un pacto democrático modificar la justicia, pero no puede ser para la impunidad de los funcionarios, sino para que sea legitimado y que la sociedad se beneficie, no para salvar a un funcionario«, prosiguió.

Asimismo, evaluó: «Manipular el debate, que por el desprestigio de la Justicia necesitamos ampliar la Corte Suprema, no creo que sea un argumento de peso ni que sea un argumento que valga traer al recinto si queremos profundidad».

Además, Cornejo propuso: «Si queremos un pacto democrático, si queremos diálogo, si pretendemos ponernos de acuerdo en cosas trascendentales, les pido que apuntemos bien a lo que demanda la ciudadanía. Y hoy los argentinos quieren ordenar macroeconómicamente el país».

Mario Negri: «Aceptaron ser teloneros de Cristina Kirchner»

A este lo siguió el presidente del Bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, desde Twitter: «Treinta y seis senadores nacionales del oficialismo (y afines) votaron ampliar la Corte Suprema. Aceptaron ser teloneros de Cristina Kirchner, que habla mañana en el juicio por corrupción en Vialidad. Es imposible desconectar un tema del otro. Les molesta la Justicia que no mira al costado».

Patricia Bullrich: «Quieren meternos miedo»

A su turno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, comentó: «El engendro kirchnerista para cambiar la Corte y manejar la Justicia NO PASARÁ. En Diputados no tienen los votos y en el Senado necesitan 2/3 para nombrar a los jueces. Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!».

Desde la misma red social, el diputado del PRO, Waldo Wolff, lanzó: «Cómo no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso».

Asimismo, el legislador Fernando Iglesias comentó en Twitter: «Caballero, yo tengo mi Corte con 25 miembros, pero si no le gusta, tengo 15. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria».

«El peronismo se basaba en su supuesta capacidad de gestión. Pero ahora te sacan un proyecto para aumentar los miembros de la Corte y te dicen 25. ‘¿No te gusta 25? Que sean 15. Vamos viendo.’ Son impresentables«, agregó en diálogo con TN.

«La única preocupación que tiene el peronismo kirchnerista es el poder judicial de los delitos que le importa al poder político. No les importa lo que quiere o necesita la sociedad. Le pido disculpas a la ciudadanía, porque en una situación tan grave, económica o de seguridad, es lamentable que estemos tratando este tema de la ampliación de la Corte», concluyó.

Por su parte, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, fue punzante con el oficialismo y remarcó: «Le dieron media sanción a la reforma de la Corte Suprema dos comentarios: 1. Están desesperados por impunidad y 2. No pasarán«.

«Lejos de los problemas de la gente, el kirchnerismo avanzó en el Senado con un proyecto que busca condicionar la independencia de la Justicia y la división de poderes. En Diputados vamos a frenar este nuevo embate contra el sistema republicano«, tuiteó el líder del Partido del Diálogo, Emilio Monzó.

Espert: «Un pasito más cerca la Cristi de lograr impunidad para todo lo que choreó»

Por su lado, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, subrayó: «Un pasito más cerca la Cristi de lograr impunidad para todo lo que choreó. El país cada vez más cerca de no tener retorno».

