Temen nuevos disturbios en Países Bajos tras el endurecimiento de las restricciones

El Gobierno de Países Bajos tiene previsto anunciar este viernes un endurecimiento de las restricciones sanitarias para frenar el aumento de casos de Covid-19 en el país, mientras la Policía teme que la decisión traiga nuevas manifestaciones y disturbios.

En una rueda de prensa programada para este viernes el primer ministro, Mark Rutte, podría anunciar el cierre de bares y restaurantes desde las 17 hora local, en vez de a las 20 como hasta ahora, según informan medios locales.

Sin embargo, un endurecimiento de las medidas actuales corre el riesgo de inflamar una situación ya tensa en los Países Bajos, que acaba de salir de cuatro noches de alta tensión iniciadas hace una semana.

Las protestas tuvieron lugar en varias ciudades, incluido Rotterdam y La Haya.

«Mantenemos los oídos y los ojos abiertos, nos estamos preparando», declaró Gijs van Nimwegen, el portavoz de la policía de Rotterdam, citado por la agencia de noticias AFP.

El país europeo reintrodujo un confinamiento parcial la semana pasada, con nuevas restricciones sanitarias en el sector de la restauración.

El Gobierno planea además prohibir que los no vacunados acudan a ciertos lugares, como bares o restaurantes.

Por segundo año, los fuegos artificiales de año nuevo, que suelen dejar muchos heridos, están prohibidos, con el objetivo de no saturar los hospitales.

Entre las medidas, el Gobierno recomienda el trabajo no presencial y no invitar a más de cuatro personas en casa.

Las manifestaciones públicas están prohibidas y los partidos de fútbol se juegan a puerta cerrada.

De situatie in de zorg is zorgelijk. Vandaag heb ik fase 2D van het landelijk opschalingsplan afgekondigd. Er gelden nu afspraken in de zorg over het landelijk afschalen van de planbare operaties en het opschalen van de acute en IC-zorg naar 1350 bedden. 👉https://t.co/dqrbpGD3L8pic.twitter.com/Ez2bOCPLbM

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 26, 2021