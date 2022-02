Tendremos un inicio normal de clases por tercer año consecutivo

P.: ¿Está garantizado el inicio de clases?

A.S.: Sí. Y para eso hacen falta varias cosas: las dos más importantes son todos los lineamientos relacionados a la sanidad y un arreglo con las organizaciones sindicales. Y hoy se dan esas dos condiciones. Hay mucha expectativa en los chicos, docentes y familias.

P.: ¿Su experiencia de haber negociado a nivel nacional con Cristina le dice que es viable su aprobación o hay riesgo de conflictividad?

A.S.: Creo que se va a aprobar. Es un buen arreglo: 17% en marzo, que se van al 28% en julio y termina en 41,8% en septiembre, donde incluyen las subas de Nación. Hay una puerta que se abre para rediscutir en el último trimestre del año y un monitoreo de la inflación.

P.: ¿Y qué implica este sistema de paritaria en cuotas?

A.S.: Todas las garantías necesarias para los educadores para que el salario no pierda poder adquisitivo. Y que esté arriba de la inflación. El año pasado estuvimos 3,9 arriba y este año queremos que sea así.

P.: ¿Qué visión tiene del salario discontinuo de 2016 y 2019?

A.S.: Estamos tratando de poder recuperarlo. Los docentes tienen razón cuando dicen que el salario se cayó. Entre el 2016 y 2019 hay estimaciones de que el salario se cayó entre un 10 y 18 por ciento. Hay que tener en cuenta que se deterioró todo. Perdimos un punto de PBI destinado a educación. El neoliberalismo fue muy nocivo. A los educadores los pusieron del lado de los enemigos. Había un clima muy distinto de no respetar y ni siquiera querés discutir. El pasado reciente nos permite entender que en materia educativa no se puede construir contra, ni sin los docentes. Siempre es con ellos. Es un camino que no es sencillo, que te lleva a confrontar o discutir pero es con ellos. Las políticas de la educación son de la subjetividad. Si el otro no las acepta o entiende, no las va a transmitir. El camino es con la discusión. Los trabajadores tienen que ganar lo que se merecen.

P.: Desde CABA aseguraron que el uso del barbijo perjudica el aprendizaje en los niños. ¿Qué opina?

A.S.: Hay 23 jurisdicciones que aceptaron lineamientos del Presidente. Si analizás la postura de la Ciudad también acepta lo mismo, salvo el barbijo de primero a tercer grado. Es una diferencia menor. Un niño de 6 está en condiciones de entender prescripciones y regulaciones. De ubicarse en términos de la pandemia. Lo usan con su familia. Lo usan con responsabilidad. Se le puede torcer, claro. Pero habrá una maestra que le dirá que se lo ponga bien y que a la hora de la alimentación se lo saque. O si tenés que leer, la maestra lo alentará a que se lo saque. Es una buena decisión, lo mismo en vacunación. Tenemos que hacer el esfuerzo de vacunar a niños de 3 a 11 años.

P.: ¿Qué falta para avanzar con la vacunación de niños de entre 3 y 11?

A.S.: Hoy el 76% tiene la primera dosis y 54% la segunda. Estamos avanzando. Si contás desde el año pasada a este, hubo 1.400 escuelas que funcionaron como postas de vacunación. Son postas porque el equipo de vacunación no se detiene en una escuela. Va de una a otra para llegar a todos. La verdad es que estamos bien. Creemos que vamos a avanzar hacia todo marzo seguir vacunando. En los carnavales va a haber una nueva Noche de las Vacunas (ver aparte).

P.: Hay un 4% de los docentes que no está vacunado. ¿Esos docentes hoy pueden dictar clases?

A.S.: En general lo que hacemos es ir por el camino de la positiva. Del convencimiento. En la inteligencia de que creemos que la negativa a la vacuna es muy pequeña. Que lo que pasa es desatención o no tener posta de vacunación cerca. Vamos a tratar los casos de manera específica. La escuela también le va a preguntar a los padres si los niños estás vacunados. Vamos a ser visible la campaña. No pensamos que puede haber una escena de un niño que no entre.

P.: Hubo una crítica constante desde la oposición en relación a la cantidad de alumnos que se quedaron desconectados por pandemia. ¿Cómo se recuperan?

A.S.: Nosotros ponemos los problemas sobre la mesa. Hemos tenido una gran cantidad de chicos desvinculados. La provincia reaccionó con el programa ATR, que trajo miles de chicos a la escuela. Hablamos de unos 280 mil chicos que estaban fuera de la escuela en septiembre de 2020, y ese número fue reducido a 62 mil chicos. Y tenemos que seguir trabajando para que vuelvan. Es un número inferior pero preocupante. Hay que ir a buscarlos. Hay que intensificar contenido, clases a contraturno. La prioridad de este año es eso y mucho conocimiento y aprendizaje. Volver a la rutina virtuosa de la escuela.

P.: ¿Cuáles son los principales desafíos educativos?

A.S.: Hemos avanzado mucho en infraestructura. Terminamos 4 mil obras en las escuelas e inauguramos 54. En marzo o abril estamos inaugurando unas 30 escuelas. Tenemos 13.400 establecimientos que están en 10 mil edificios. Es inagotable el trabajo. Tenemos que encontrar varios años de persistencia en la inversión porque si al arreglo de la escuela lo abandonás tres, se vuelve a caer. Es un trabajo sostenido. Ojalá podamos seguir.