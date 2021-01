Tenembaum advierte: “Crear un Tribunal Constitucional genera todas las sospechas”

Ernesto Tenembaum. Foto Archivo.

A través de una columna para Perfil, el periodista Ernesto Tenembaum manifestó una dura crítica al Gobierno de Alberto Fernández. “Crear un Tribunal Constitucional genera todas las sospechas”, sentenció.

“En los últimos días trascendió que el Gobierno está enviando al Congreso un proyecto de ley para crear un Tribunal Constitucional. Esto puede parecer lejano o técnico para un televidente, pero es muy importante porque lo que está buscando el Gobierno es poner un tribunal al que puedan apelar acusados o fiscales cuando están disconforme con algo que es un tribunal inferior. Hasta este momento, eso lo hacían ante la Corte”, empezó diciendo el periodista.

Y agregó: “Entonces el Gobierno ahora lo que intenta es que lo hagan ante otro tribunal compuesto por otras personas. Esto generó un debate tremendo porque el Gobierno argumenta naturalmente que esto va a ayudar a la mejor administración de justicia, porque las contesta recargada de trabajo y esto lo va a liberar”.

Noticias relacionadas

Según Tenembaum, “la oposición va argumentar que esto es lo que va a hacer esta tarde poner jueces adictos en el nuevo tribunal para que aliviarle en la situación de las personas investigadas por corrupción, los funcionarios que eran parte del gobierno de Cristina Kirchner, inclusive Cristina Kirchner”.

“La oposición tiene algunos argumentos fuertes para sostener esto. Por ejemplo, que esto se produce unas horas después que la Corte Suprema ratificara las condenas contra Amado Boudou. Tema que puso muy nervioso al gobierno y unos meses después que Cristina sacara ese documento, esa carta abierta, donde decía cualquier cosa de la Corte Suprema”, dijo Tenembaum.

El periodista aseguró que “el Gobierno tiene una forma de rebatir estos argumentos, que es mostrar que empieza a designar gente a la justicia, que es realmente independiente. El presidente Alberto Fernández hizo un intento de esto cuando propuso a Daniel Rafecas como procurador general. Pero no tuvo suerte y no porque la oposición se lo trabara, sino porque el kirchnerismo dentro del Senado no está de acuerdo, porque Cristina no confía en Rafecas, justamente porque en aquel momento tomó la decisión de allanar a Boudou. Y entonces la idea de designar a una persona independiente está trabada”.

“El Gobierno podría designar jueces con ese perfil en los cuatro juzgados federales que están vacantes, pero tampoco lo logra. Entonces, al no lograrlo, de alguna manera ratifica lo que el presidente acaba de decir un reportaje, que “hay sectores del Gobierno que sueñan con una revolución” y quieren cargarse a la Corte Suprema de la misma manera que se cargaron a un procurador general, Righi cuando se allanó el domicilio de Boudou. Y entonces la idea de crear un Tribunal Constitucional genera todas las sospechas”, dijo Tenembaum.

Afirmando que esta situación “va a generar un tremendo debate legislativo. Si esto se aprueba después la justicia se va a meter, porque por sentido común es raro que le quiten facultades a la Corte sin reformar la Constitución. Luego, si esto pasa bajera, un debate tremendo sobre las designaciones de jueces y si esto pasa y bueno, se verá qué hace, porque cada fallo va a ser un lío, por la discusión pública que se iba a hacer. O sea, esto no le sirve a nadie. No va a funcionar y va a desprestigiar al Gobierno. Y esto es lo que vienen pasando cada vez que el Gobierno quiere, como dijo el presidente, meter mano en la justicia”.