«Tenemos el Presidente más inútil de la historia demostrando que se puede robar sin hacer» (audio) – NCN

Oficialmente se presenta como “economista especializado en Economía del Comportamiento, Diputado Nacional por la UCR, docente en la UNLP y consultor de empresas”, además en la licencia no protocolar que permiten las redes se atreve a aclarar que es “del Lobo”, en clara alusión por su fanatismo por el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Referimos al Diputado Martín Tetaz quien llegó a la política bajo el manto de los denominados “outsider”, fue segundo en la lista porteña encabezada por María Eugenia Vidal, en las últimas ejecutivas, y así llegó a la Cámara Baja.

Vale aclarar que su candidatura en las filas de la UCR contó con el apoyo del Senador Martin Lousteau quien lo acompañó en el acto de lanzamiento junto a Mariela Coletta, presidenta de la UCR en la ciudad.

Con apenas siete meses ocupando su banca por “Evolución Radical” lleva ya varios Proyectos presentados esperando su tratamiento en el recinto. De ellos en particular, sin dejar de analizar el pasado, el presente y el futuro de la Argentina, habló en exclusiva con NCN (Noticias Congreso Nacional).

“El más Inútil”

Una de las primeras “movidas” de Tetaz, al asumir como Diputado, fue la idea de identificar el «trámite más inútil», iniciativa que tuvo su génesis en un tuit viral de fines del 2021 en el que un usuario destacó un insólito trámite que tuvo que hacer e invitó a otros internautas a compartir sus experiencias con la burocracia estatal. Iniciativa que también fue espejo de un concurso que realizó el gobierno del distrito federal de México.

En pocas palabras consistía en otorgarle una suma en criptomonedas o su equivalente en pesos a quien expusiera el trámite más burocrático del país.

Una jugada arriesgada puesto que ameritaba una doble lectura. Una maliciosa que podría acusarlo de estar lejos de la “gente de a pie”, al punto de depender de otros para conocer cuál es la problemática más engorrosa en la Ciudad que pretende representar, u otra más optimista apuntalada en la idea de utilizar con buen tino una red social.

Lo cierto es que la propuesta tuvo su esperada respuesta y el puesto número uno fue para la “Renovación del Registro de Discapacidad”, en este punto los usuarios se quejaron de la falta de sentido de renovar este tipo de certificados, específicamente en el caso de discapacidades permanentes.

Con @CarlaCarrizoAR y varios diputados de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto para terminar con el #tramitemasinutil de renovación del certificado de discapacidad. pic.twitter.com/YDw9R4Lu0k — Martin Tetaz (@martintetaz) May 4, 2022

La renovación del Registro Automotor, los Juicios Ordinarios de Desalojo por Finalización de Contrato o el Reempadronamiento de IOMA, estuvieron en el “top ten”.

“El resultado de esa encuesta terminó con un Proyecto de Ley que impulsamos con la Diputada Carla Carrizo” explica Tetaz y agrega “tiene estado parlamentario y con muchas posibilidades de ser aprobado durante Agosto o Septiembre”.

“Lo que establece es que si la Discapacidad se determina permanente, es decir no puede ser revertida con el paso del tiempo, el Certificado no será necesario renovarlo sino que será permanente”.

Ante la consulta de porqué en la actualidad esta normativa no está implementada, el Diputado, reconoce que “El Estado no tiene ninguna respuesta a esto que suena tan lógico. El único sentido es que, a veces, el Estado para limitar derechos porque le sale caro financiarlos, pone una burocracia que hace que estos derechos lleguen en cuentagotas. O directamente por incapacidad o inutilidad de los propios burócratas que diseñan los mecanismos, en donde a alguno se le ocurrió que este mecanismo tenga vencimiento y así quedó. Incluso no hubo nadie en este tiempo que se avivara o dijera “che pero mira que si la Discapacidad es permanente no es necesario que caduque”. Esto demuestra que hay mucha burocracia inútil” sentencia.

Junto con @gracielaocana y varios diputados de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto para eliminar el requisito de dar “fe de vida” para los jubilados, que había sido votado como uno de los #tramitemasinutil pic.twitter.com/x7qzHUIjVm — Martin Tetaz (@martintetaz) May 20, 2022

En este sentido, Tetaz, aclara que otros de los postulados que tuvieron muchos votos fue el “Tramite del Registro Automotor” donde, explica, “juegan un papel importante los intereses económicos, porque alguien los maneja cobra fortuna de dinero por esos trámites y es algo que tranquilamente se puede hacer por internet”.

“Otros de los Proyectos que derivó de esta encuesta (NR: También esta en Comisión a la espera de su aprobación) fue el presentado con la Diputada Ocaña que apunta a eliminar el requisito de dar “fe de vida” para los jubilados. Hoy el Estado cuenta con mecanismo tecnológicos para entrecruzar datos, con los Certificados de Defunción por caso, para evitar hacer ir periódicamente a la persona a dejar constancia de que está viva” detalla el economista.

La Inflación

Sin dudas el reciente dato del INDEC sobre los precios al consumidor es un tema que no puede escapar al análisis del Diputado. Pero la intención es hacerlo desde una mirada más técnica y no con banderas políticas. Porque la inflación no es dominada por el Frente de Todos, pero acaso tampoco pudo hacerlo la gestión de Cambiemos, pese a subestimarla en declaraciones pre electorales. Es un mal que atraviesa de manera trasversal a la política toda. Por ello, Tetaz, no duda en argumentar que el error de Macri fue el de todos los mandatarios: “no tener un Banco Central absolutamente independiente y dejar de utilizar el financiamiento monetario para cubrir el déficit” y explaya “pensó que bastaba con un BCRA que tuviera un plan y con la imagen del propio Macri de cambio «market friendly», que con eso iba a bajar la inflación, en vez de mirar la evidencia de los países de la región”.

En tanto señaló que “al Gobierno actual no le interesa bajarla, por eso tampoco aplica la receta de países como Chile, Uruguay o el propio Bolivia que tiene menos inflación que los Estados Unidos” continua el Diputado y argumenta “le interesa financiar todo el déficit con emisión monetaria, que es el mecanismo que le garantiza tener más poder porque no tiene que pagar el costo político de los impuestos que tendría que cobrar para financiar este nivel de gasto. Entonces puede gastar discrecionalmente, puede implementar las políticas públicas que le dé la gana, simplemente emitiendo billetes y echándole la culpa a otro. Eso le da un poder al Presidente que no está dispuesto a entregar”.

Bienes Personales ¿Si o No?

Uno de los temas que lo puso en la “agenda parlamentaria” de las últimas semanas a Tetaz, fue su Proyecto (Presentado junto al diputado Libertario Javier Milei) para derogar el Impuesto a los Bienes Personales. Lo que hizo reaccionar al oficialismo todo quienes calificaron a la propuesta como «inmoral», «clasista» y «demagogia tributaria». Incluso desde el Interbloque Federal consideraron la idea como una «irresponsabilidad al plantear la eliminación alegre de impuestos como si no tuviera impacto fiscal».



El Diputado argumenta que “el impuesto aporta el 1.3% de la recaudación, lo que lo hace un monto para nada significativo en primer lugar y segundo apare la Constitución. En su artículo 75 inciso 2 es muy clara, le da un poder al Congreso, de manera transitoria y no permanente, establecer contribuciones como bienes personales a lo largo y ancho del país. Esta contribución fue sancionado en 1991 por un periodo determinado que eran nueve años, que ya era violatorio de la Constitución porque era mucho tiempo, no era excepcional y ya lleva 31 años con este mecanismo. Es lo más permanente que existe. El Impuesto a los Bienes Personales ya terminó la escuela primaria, la secundaria, se graduó en la Universidad, se casó, tuvo hijos y se divorció. Ya basta, es momento de terminar con este Impuesto” cerró.

“Roban pero Hacen”

No hay un dato histórico que nos pueda decir de donde nace la frase. Puede, quizás, que haya logrado el arraigo colectivo de la mano de en aquel ¿sincericidio? del dirigente sindical gastronómico, Luis Barrionuevo, en la mesa de Mirtha Legrand, allá por los años ’90 cuando sentenció: «Hay que dejar de robar por dos años».



Lo cierto que en cualquier bar, sobremesa, esquina de barrio o verdulería de la Argentina alguna vez se escuchó: “Los Peronistas roban pero hacen y los Radicales son honestos pero no hacen nada”.

Martín Tetaz no se achica a la pregunta y responde cuanto de cierto y falso hay en aquel dicho popular: “Uno puede hablar de la gestión Hipólito Yrigoyen y la creación de YPF, de Illia y el récord de presupuesto a favor de la Educación, puede hablar de Frondizi y el récord en inversión petrolera y energético e industrialización del país y verá que el radicalismo, en general, han tenido gestiones absolutamente eficientes desde el punto de vista de la trasformación de país. Lo mismo pasa cuando uno mira la foto de hoy en las gobernaciones y los municipios donde está el radicalismo. Lo que está haciendo en cada lugar que le toca gobernar es gestionar de manera eficiente, trasformando la realidad de la gente”.

“Por otro lado” completa “se acaba de caer el mito del «Peronismo roba pero hace”: tenemos el Presidente más inútil de la historia de la Argentina en el Poder Ejecutivo que está demostrando que se puede robar sin hacer también”.

Saltando la Grieta

La posibilidad de “saltar la grieta”, erradicarla o al menos acotar sus márgenes suena lindo en las palabras y se ve poco en los hechos. Si bien es cierto que lo que hoy está de moda es, en realidad, un reflejo de antinomias tan antiguas que datan de la creación del Gobierno Patrio, pasando por los Federales y Unitarios, hasta llegar a Peronistas y Anti Perón, no está mal pedir un gesto de buena voluntad a quienes nos representan hoy para que esas diferencias no impidan forjar un futuro mejor.



Tetaz compatibiliza con la mirada y se anima a nombrar funcionarios que, claramente ubicados en la vereda de enfrente a su pensar político, merecen ser destacados: “El Diputado Leandro Santoro, por ejemplo, es alguien con el que se puede debatir y dialogar sin problemas. El propio Germán Martínez es una persona que acepta el dialogo y se puede conversar. Yo tengo buen dialogo con mis colegas sin importar la bancada. No he encontrado un tratamiento así en el Congreso, más allá de algún chispazo que pueda tener con Carlos Heller o algún otro legislador del Kirchnerismo más duro”.

En este sentido, Tetaz, relata su visión antes y después de ingresar a la Cámara. Ese detalle que, “desde el afuera”, parece fácil de cambiar pero se torna complejo una vez “inmerso en el engranaje político”.



“La preocupación que uno ve desde afuera es el tamaño y la enorme burocracia que tiene la Cámara de Diputados y la cantidad de trabajadores existente” que se confirma en el ejercicio de la tarea.

“Por ejemplo si uno se pone a ver la cantidad de gente que trabaja en la Imprenta del Congreso no entrarían todos juntos en el lugar si de verdad fueran” y añade “uno intenta contribuir a que no suceda, yo por ejemplo tengo pocas personas, solo 3, trabajando conmigo en la oficina. Trato demostrar con el ejemplo que no es necesario montar una PyME para poder trabajar”.

Claro está que, en este caso, la cantidad de empleados no distingue banderas políticas y aplica a todos, o la mayoría de los bloques. Tetaz acepta esto y enfatiza “la manera de evitarlo es visibilizándolo y mostrándolo a la sociedad. Yo uso gente, por ejemplo, que trabaja en el Congreso y no necesito nombrarla porque ya están allí trabajando en el Congreso. Todas esas cuestiones, en la medida que se visibilizan y se muestran a la sociedad, que se sepa de manera trasparente cuántas personas tienen cada Diputado y Senador, permitirá que tengamos un mejor funcionamiento del Congreso”.

La UCR y el futuro

A lo largo de la entrevista, el Diputado Tetaz, utilizó los nombres legendarios de la Unión Cívica Radical para ejemplar su aporte a la política nacional. El último tramo de la charla bucea en poder argumentar por qué, actualmente, el partido correligionario cayó en un olvido y dependió de alianzas forzadas para jugar su partida.



“Es cierto que el radicalismo se debilitó mucho luego de la crisis del 2001, pero ahora se está destruyendo. Cuando uno ve la fortaleza del espacio “Evolución Radical”, yendo a competir en varias provincias con candidatos propios incluso en la provincia de Buenos Aires, se ve como se está generando esta aparición de figuras fuertes del radicalismo que son atractivas para la gente, son competitivas electoralmente, con fortaleza y que representa los valores del partido”.

Ese “renacer de la UCR” contagia de optimismo a Tetaz que no duda en vaticinar un posible candidato a presidente en 2023 que lleve los colores rojo y blanco, sin necesidad de sumarle el amarillo: “actualmente hay dos radicales que podemos ubicar entre los seis candidatos presidenciales que tienen mejor imagen electoral en todas las encuestas, por una lado Facundo Manes y por otro Martín Lousteau. Esto hace mucho que no pasaba y está pasando. Y uno de ellos seguramente ganará una PASO y participarán, pero eso lo veremos más adelante. Lo cierto es que hoy en las encuestas se cuelan claramente y son puramente radicales” sentencia.

