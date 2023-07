«Tenemos expectativas muy fuertes de poder tener mayoría en las dos cámaras» – NCN

De cara a las próximas elecciones, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, habló sobre la definición de un nuevo Congreso y aseguró que desde Juntos por el Cambio cuentan con “una expectativa muy fuerte de que podamos tener mayoría en las dos cámaras. Además, como somos propensos al diálogo y lo fomentamos, el Congreso va a volver a funcionar normalmente”.

Asimismo, indicó que “el Congreso va a tener una importancia mayúscula en el próximo gobierno, particularmente en los primeros tiempos”. En tanto, cuestionó que “con el kirchnerismo es muy difícil dialogar, no les interesa la búsqueda de acuerdos y consensos, ellos solo entienden la política como una imposición”. También acusó al Frente de Todos de que “no sesionemos porque no pueden resolver lo que les gusta”.

Con respecto al juicio político que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Tonelli planteó que se trata de “un embate más del kirchnerismo contra la Justicia. El kirchnerismo nunca se llevó bien con la Justicia, hizo intentos para cooptarla y dominarla, como en esa ley pomposa de la democratización de la Justicia, que era una verdadera calamidad y por suerte la Corte frenó y declaró inconstitucional”.

“La Justicia tiene que ser independiente para controlar a los otros dos poderes. Todos estos embates contra la Corte Suprema en particular, y contra el Poder Judicial en general, se van a terminar a partir del 10 de diciembre cuando asuma un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio”, completó.

En declaraciones radiales, Tonelli opinó sobre cómo ve la posible relación entre Sergio Massa y la Justicia en caso de que el tigrense llegue a la Presidencia: “Tiene algunas diferencias con el kirchnerismo puro y duro, pero si uno se atiene a las idas y vueltas que ha tenido Massa en su trayectoria se hace muy difícil pronosticar cuál podría ser el rumbo de una gestión eventualmente encabezada por él. Por suerte creo que no va a ocurrir”.

“La tradición democrática y republicana indica que quien aspira a un cargo electivo, cuando llega el momento de la campaña, renuncia al cargo y se dedica a la campaña y compite en igualdad de condiciones. Pero sabemos que con el kirchnerismo lo ideal es una utopía”, añadió.

Por su parte, se metió en la interna opositora que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sobre lo cual opinó que “entiendo que haya quejas por el tono elevado, pero no hay que darle tanta importancia. Estamos en una interna, hay dos candidatos que compiten y es lógico que intenten diferenciarse. En el país hemos tenido pocas internas de este tipo. No hay que asustarse y hay que dejar que los candidatos sigan exponiendo sus propuestas, programas e ideas y después, cuando uno de ellos quede consagrado, no tengo dudas que todo Juntos se alineará detrás del ganador “.