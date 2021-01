«Tenemos un presidente secuestrado, que se tiene que desdecir sino lo retan» – NCN

La diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli se refirió a la postura de Alberto Fernández en relación al Caso Nisman y dijo que “no es en lo único que cambió el Presidente sus opiniones”. Consideró que eso se debe a que “tenemos un Presidente secuestrado, en el sentido figurado de la palabra”. “Tenemos un Presidente que no puede ser dueño de las cosas que dijo y tiene que desdecirse permanentemente de lo que dijo hace un tiempo porque sino lo retan, le quitan apoyo, le esmerilan el gobierno”, analizó.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, sostuvo que “no se puede tener en cuenta nada de lo que diga Alberto Fernández hoy”, mientras que “sí se puede tener en cuenta lo que dijo Alberto Fernández cuando era libre, cuando era una persona que opinaba y daba sus pareceres sin ninguna coacción”. “El otro día, cuando promulga la ley del aborto, dijo ‘estoy feliz porque pude cumplir con mi palabra’. ¡Por favor, señor Presidente! Usted no ha cumplido ninguna palabra, usted no ha hecho más que devaluar la palabra. Cada palabra que ha dicho ha sido contradicha”, afirmó.

Para la dirigente de Juntos por el Cambio, “Alberto Fernández no fue nunca más que un operador político, nunca fue un tipo con pretensiones políticas demasiado fuertes, sí fue un operador político de Néstor Kirchner y de Sergio Massa”, ante lo cual “a un tipo que nunca había soñado llegar a ese lugar le ofrecen esto”.

“Hay gente que tiene convicciones, hay gente que tiene valores y hay gente que tiene precio. El precio que le pusieron a Alberto Fernández para llegar a algo que nunca soñó fue ‘garantizame la impunidad y retractate de todo lo que dijiste de mí’”, consideró.

Y concluyó: “A mí como argentina me llena de vergüenza tener un Presidente así. Me da mucha vergüenza tener un Presidente que no puede sostener las cosas que dijo hace no tanto tiempo”.