«Tengo amigos mapuches y no son violentos» sostuvo Parrilli – NCN

El senador nacional Oscar Parrilli se metió en la polémica por el conflicto mapuche en Río Negro y aseguró que tiene «amigos» de esa comunidad y «no son violentos».

Parrilli, que es senador por Neuquén una provincia donde también hay tensiones con grupos de la comunidad mapuche que reclaman tierras, se suma de esta forma a las voces del oficialismo que tienen una mirada contemplativa sobre el conflicto.

«Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada, son absolutamente pacíficos», afirmó el ex secretario de Cristina Kirchner.

«Tienen sus reivindicaciones históricas, algunos con mayor conocimiento, con mayor historia, con mayor trayectoria y algunos con menos, pero forman parte de los pueblos originarios de lo que es la Argentina», agregó Parrilli en diálogo con FM La Patriada.

El Gobierno arriesga un castigo electoral en la Patagonia por la defensa de los mapuches

En ese sentido, el legislador kirchnerista además criticó a los que generalizan. «Es como decir que porque hubo un médico femicida todos los médicos son femicidas; o porque hubo un médico ladrón o un ingeniero son todos iguales. No, no son todos iguales», argumentó Parrilli.

De todos modos, Parrilli concedió en que «si hay algún hecho delictivo se tendrá que actuar como corresponde y si hay violencia, también reprimirla». «Pero de ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no. Eso lo dicen los que no conviven y no conocen la realidad», completó.