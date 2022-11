‘Tengo la decisión de que ganemos en 2023; después discutiremos el candidato’

«A los trabajadores es poco el esfuerzo que le tenemos que pedir», añadió el Presidente en una entrevista con FM Futurock.

En esa línea, insistió en que «necesitamos resolver el tema inflacionario» y consideró que pese a ser un tema «muy difícil» por la suba de precios en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, «hay que encontrar una solución». A la vez, ponderó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, a quien dijo tenerle «mucha confianza» por haber logrado «tranquilizar la economía con rigor y sensatez económica». Sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue un bono extraordinario, aseguró que «estamos estudiando el tema con cuidado» pero aclaró que aún «no tomamos definiciones» al respecto. De esa manera, señaló que comparte la mirada de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el tema y aseguró que «hay que recomponer los ingresos más bajos». «Por eso yo pido que las paritarias le ganen a la inflación», bregó. En esa línea, instó a «ordenar las cuentas públicas» y «los abusos de muchos empresarios», y analizó que una «devaluación brusca es empobrecer a la gente y eso no lo queremos hacer».

La globalización en debate

«La globalización entró en debate, la OTAN que estaba moribunda con (Donald) Trump, renace y se fortalece con el tema Ucrania», evaluó el Presidente sobre la coyuntura internacional. En tanto, aseguró que «avanzamos muchísimo» en materia de integración con la reciente reunión Unión Europea-Celac y exhortó a «unir» la región de América Latina y el Caribe. Además, llamó a «darle institucionalidad a la Celac» y convocó a generar «normas que empiecen a regir a todos los países de la región» para emular el funcionamiento de la Unión Europea. «Cuando en Europa hay problemas, Europa va en socorro del que tiene problemas. No lo deja solo», analizó. En tanto, advirtió que «tenemos una gran oportunidad como región» y aseguró que los países latinoamericanos «podemos ser muy buenos productores de alimentos», al recordar que uno de los temas del G20 «es seguridad alimentaria». De esa manera, pidió «que el Congreso se ponga de acuerdo en avanzar con la ley de Agroindustria».

«Teniendo a México, a Brasil y a Argentina alineados en un destino común es mucho más fácil concretar esos objetivos. Es una gran oportunidad que tenemos para que eso de mediano o largo plazo tenga un impulso más fuerte y sólido», planteó.

La herramienta de las PASO

Al ser consultado por las elecciones presidenciales de 2023, Fernández aseguró que «garantizar que la derecha no vuelva a Argentina, fundamentalmente por el bienestar del pueblo, es un deber que tenemos todos en nuestro espacio», y remarcó que el Frente de Todos (FdT) «no es de 3 o 4 dirigentes».

