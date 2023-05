Tensas negociaciones de Biden con la oposición: ‘Podemos evitar un default’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista de alcanzar un acuerdo con la oposición republicana para aumentar el límite del endeudamiento y evitar un default, a pesar de tensas negociaciones para lograrlo.

«Todavía creo que podremos evitar un default y lograremos algo (un acuerdo) decente», declaró el mandatario durante la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, citado por la agencia de noticias AFP.

Estas declaraciones llegan después de que el Departamento del Tesoro advirtiera al Gobierno que podría quedarse sin dinero a partir del 1º de junio, lo que provocaría un trastorno económico que se trasladaría a todo el mundo.

Los republicanos insisten en que Biden debe recortar el gasto público si quiere obtener su apoyo para subir el techo de endeudamiento del país.

Los demócratas, en tanto, sostienen que las dos cosas no pueden ligarse y quieren un aumento de la capacidad de emisión de deuda sin condiciones.

I’m confident that Congressional leaders and I will reach an agreement on the budget and that America won’t default. pic.twitter.com/uTxYbu0iI3

— President Biden (@POTUS) May 18, 2023