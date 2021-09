Tensión en el Gobierno: Andrés “El Cuervo” Larroque pidió cambios en el Gabinete

Andrés “Cuervo” Larroque.

El ministro del Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, consideró que no hay que “echar culpas” entre los integrantes del Frente de Todos, sino que se debe “escuchar a la gente y tener los reflejos para responder” rumbo a las generales.

Al pronunciarse sobre la derrota electoral, el funcionario provincial planteó la necesidad de “escuchar, sin enojarse o echar culpas” y agregó que ante el mensaje de las urnas “no hay que tener miedo ni titubear” y tomar medidas para resolver la “difícil situación económica” de la gente.

Según indicó Larroque, en las PASO “no hubo un triunfo del modelo neoliberal” sino “una demanda de que las políticas del Gobierno sean más claras de cara a la gente”.

Además, propuso “profundizar las políticas del movimiento popular y que la diferencia con el neoliberalismo sea más nítida”, al sostener que “no hay que quedar en un lugar intermedio entre el pueblo y las corporaciones”.

En su autocrítica, el funcionario bonaerense manifestó: “La gente le puede perdonar mil cosas al peronismo, pero no que no recomponga los ingresos. El peronismo tiene que hacer peronismo. Hay que reperfilar al Frente de Todos; si hay algo que no hay que dejar, es nuestras ideas”.

“Tenemos que hacernos cargo de lo que somos, peronistas y tenemos que resolverle la vida a la gente”, indicó, al plantear que hay que “reperfilar el Frente de Todos”.

“En 2009 y 2013 vivimos situaciones muy difíciles y siempre salimos con política con la gente y con medidas en lo económico y social”, repasó y agregó: “En 2009 entraron Aníbal (Fernández) y Amado (Boudou) a jefatura de Gabinete y a Economía. En 2013 entraron Coqui (Capitanich) y Axel (Kicillof). Son cosas que requieren que reaccionemos con reflejos y escuchemos a la gente”, expresó. Por eso, consideró: “Hay que hacer lo que hicimos toda la vida y lo que nos puso en el Gobierno en 2019”.

Larroque sostuvo que “no hay que enojarse” por el revés en las PASO, sino que “hay que escuchar a la gente y tener los reflejos para responder y remontar esta situación”, y así ser “más contundentes en la redistribución del ingreso” Al evaluar los motivos de la derrota consideró que “la ponderación de la política sanitaria y todo lo que fue enfrentar la pandemia quizás no estuvo valorado o no logró compensar una situación económica que, evidentemente es muy difícil”.

“No hay que echar culpas” pero si “hay que tomar medidas correspondientes”, afirmó Larroque, y aseguró que “siempre es importante escuchar”.

“El mensaje de las urnas es ese, no hay que tener miedo ni titubear, hay que hacernos cargo de que somos peronistas y los peronistas le resuelven los problemas a la gente”, precisó el dirigente de La Cámpora, quien insistió en que “hay que ser más contundente en la distribución del ingreso”.





