tensión en los medios de EE.UU.

Donald Trump se perfila otra vez como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano para las elecciones de 2024, y el dato ha tensionado al sistema de medios de ese país, que se hace una pregunta inédita: cómo actuar.

El interrogante no es caprichoso. Para una parte importante del periodismo y los ciudadanos, los medios de comunicación fueron “culpables” del éxito electoral de Trump. Lo escribió el pasado marzo Martin Baron, ex editor jefe de The Washington Post: “Muchos periodistas llegaron a la conclusión de que nuestra profesión fracasó en cumplir su responsabilidad en un momento histórico peligroso. Su prueba, en primer lugar, es que Trump fue elegido; y que todavía mantiene un fuerte control sobre los republicanos y gran parte de los estadounidenses”.

Una entrevista al ex presidente en la CNN -programada para mañana miércoles en horario central nocturno- es asumida como el comienzo de la nueva campaña electoral, y se la señala como una pieza clave para pensar cuál será el rol que deberían llevar adelante los medios de cara a la próxima elección.

La edición digital para Estados Unidos del diario inglés The Guardian, de creciente audiencia entre una parte de los norteamericanos, críticos de sus diarios de cabecera por su pregonada neutralidad, no dudó en adjetivar la decisión de CNN de ofrecer ese espacio estelar al ex presidente: “Dice ser la cadena de noticias más fiable. Pero el miércoles dedicará una hora de su horario central a un mentiroso en serie que intentó terminar con la democracia estadounidense”, escribió el periodista David Smith.

Pero, ¿qué es exactamente lo que se cuestiona en la cobertura de Trump? Una primera respuesta se encuentra en la nota (tapa de la revista dominical) publicada el último domingo por la columnista Margaret Sullivan en el Post de la capital norteamericana. “Si Trump vuelve a presentarse, no lo cubras igual: manifiesto de un periodista”, tituló su artículo.

En el texto, entre otras cosas, plantea una autocrítica: “Demasiadas veces hemos actuado como sus taquígrafos o megáfonos (…) Tardamos demasiado en moderar nuestro instinto de dar la misma importancia a ambas partes, incluso cuando una de ellas utilizaba la desinformación en beneficio político».

Y avanza en la descripción de un tiempo, para ella, dramático: “La democracia estadounidense se encuentra al borde del precipicio. ¿Qué puede hacer la prensa para evitar que caiga en vísperas de la elección 2024?”.

Su respuesta a dicha pregunta es disruptiva: “… (la presidencia de Trump) ha sido una educación para nosotros, una comprensión gradual de que los instintos y las convenciones del periodismo tradicional no eran lo suficientemente buenos para este momento de la historia de nuestro país (…) ahora que Trump se prepara para presentarse de nuevo en 2024 merece la pena recordar que cuando se informa sobre políticos que van esencialmente en contra de la democracia, el periodismo de viejo estilo ya no es suficiente”.

Y avanza: “Estoy convencida de que los periodistas deben centrarse en la búsqueda de la verdad, no en la neutralidad al estilo clásico”.

La definición no es menor porque cuestiona un paradigma de más de un siglo, constitutivo de la principal democracia del mundo.

“Es mucho lo que está en juego. Hacer las cosas como siempre no es ni remotamente apropiado”, desafía Sullivan.

La influencia de lo que allí ocurra de ahora en adelante invita a seguirlo con atención.