Tensión en Venezuela ante la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional

La jornada en la que se celebrará la sesión para tratar de reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha iniciado con impedimentos y bloqueos por parte del chavismo, que ha tratado de impedir el acceso de Guaidó y de dirigentes opositores, según ha denunciado el equipo del presidente del Parlamento. Los aledaños del edificio permanecen militarizados y desde el equipo de Guaidó se asegura que si se impide la entrada de los dirigentes opositores están dispuestos a sesionar en medio de la calle.

El inicio de la sesión estaba programado para las 10 de la mañana. No obstante, pasadas las 11.30, Guaidó aún no había ingresado al edificio. El dirigente, según su equipo, quiere garantizar que todos los dirigentes opositores puedan acceder y evitar que con la entrada de unos pocos la bancada chavista, junto a disidentes, tengan quórum suficiente para iniciar la sesión e impedir su reelección. La fracción del chavismo junto a los diputados opositores asociados al escándalo de corrupción de las bolsas CLAP cuenta con unos 60 votos. Todos ellos han podido ingresar sin mayores problemas. El sindicato de periodistas ha denunciado que una treintena de medios no ha podido acceder al hemiciclo

“Si no entran todos no entra ninguno”, dijo Juan Guaidó en la entrada del Parlamento, donde las fuerzas de seguridad someten a una rigurosa verificación las credenciales de los parlamentarios, después de la cual a tres legisladores se les impidió ingresar por supuestamente estar inhabilitados, según denunció el equipo de comunicación de Guaidó.

Algunos de estos dirigentes opositores han propuesto, con el beneplácito del chavismo, que votaría por ellos, una nueva mesa directiva del Parlamento con Luis Parra, de Primero Justicia, como presidente. Le acompañarían Franklin Duarte (Copei), José Gregorio Noriega (Voluntad Popular), Negal Morales (Acción Democrática) y Alexis Vivenes (Voluntad Popular). Todas las formaciones han asegurado que estos diputados han actuado por libre y no representan a los partidos, que optan por reelegir a Guaidó.

Guaidó se aseguró además la participación de forma virtual de los diputados en el exilio, para completar los votos que necesita para seguir en el cargo. El mes pasado se hizo una reforma del reglamento interno de la Asamblea vislumbrando este escenario, una medida que una vez más el Supremo aliado de Maduro vetó judicialmente.

El hostigamiento contra los dirigentes opositores se inició la víspera de la sesión de este domingo. Durante la madrugada, funcionarios de inteligencia (Sebin) tomaron el hotel donde se hospedaban 40 parlamentarios de las provincias que tenían previsto asistir a la sesión. Pasadas la 1 de la madrugada comenzaron a tocar las puertas de las habitaciones y ordenaron el desalojo por una supuesta amenaza de bomba. Los policías inspeccionaron algunos cuartos y después de dos horas se retiraron.