Tensión entre movimientos sociales y el Gobierno: no habrá reunión con los dirigentes del Polo Obrero

Organizaciones sociales se movilizaban al Ministerio de Desarrollo Social, NA.

Tras la movilización de los movimientos sociales del miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no recibirá a sus dirigentes. Entre uno de los reclamos por lo que decidieron marchar en el centro porteño fue por el pago de sueldos atrasados del programa Potenciar Trabajo y el aumento en los programas asistenciales.La información fue dada a conocer por Infobae en una nota publicada por Andrés Klipphan quien se contactó con Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, para confirmar la no realización de la reunión.

La noticia no hace más que aumentar la tensión entre el nuevo ministro y los dirigentes de los movimientos sociales. Belliboni le expresó a Infobae que “al asumir, Zabaleta dijo que el suyo sería un ‘Ministerio de puertas abiertas’ y que con él no iba a hacer falta ‘cortar calles para dialogar’. Nunca le creímos. Por eso en las próximas horas, a nivel nacional, el Polo Obrero va a evaluar las medidas que se van a tomar”.

Respecto a la negativa de Zabaleta, el dirigente continuó: “Ahora es posible que el ministro, basado en el ataque de los medios hegemónicos que estamos recibiendo por el tema de la supuesta extorsión a algunos compañeros para movilizarse, algo absolutamente delirante y armado para perjudicarnos, lo use como excusa para no recibirnos. Nosotros le vamos a girar un pedido urgente de reunión. Si no nos contesta o no nos recibe, vamos a profundizar el plan de lucha. Nos vamos a hacer ver y escuchar, como hacemos siempre”.

Fuentes del Ministerio hablaron también con Infobae sobre lo que dejó la marcha: “Esa fue una expresión política con contenido electoral. Sabemos que el Polo Obrero y las otras organizaciones le quieren marcar la cancha al ministro. Pero ninguno nació en política ayer. En esa disputa nosotros no vamos a entrar”.

“El ministro no va a recibir a los dirigentes del Polo Obrero. Los equipos de la Subsecretaría de Asistencia Crítica y la Secretaría de Economía Social mantienen reuniones de trabajo con las organizaciones sociales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, y otros integrantes de la red social. Ese diálogo de los que participa el PO nunca se interrumpió. El ministro no los va a recibir”, agregaron.

Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ha intercedido ante los dirigentes a cargo de la movilización para evitar que monten carpas y ollas populares en pleno centro porteño y ahora busca evitar un una nueva movilización.

El miércoles pasado monitorearon de cerca la marcha piquetera. No hubo un solo incidente y se pudo ir tranquila a dormir. “Sabemos que la presión social es mucho más alta si se cortan de forma irracional los accesos. No es lo mismo una marcha por reclamos de planes social, que piquetes extorsivos”, analizan desde la cartera de Seguridad, y concluyen: “Pero para que eso ocurra tiene que fracasar el diálogo y Zabaleta es hombre de diálogo y de vasta experiencia política para manejar este tipo de situaciones. Confiamos en que no se llegará a ese extremo”, señalan.

Por otro lado, el fiscal federal Guillermo Marijuán actualmente investiga a los dirigentes responsable de la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) y del Polo Obrero por el presunto delito de coacción. Causa iniciada luego de que punteros fueron filmados por TN pasando lista a los que habían asistido a la marcha y certificando quiénes se quedaron hasta que se dio la orden de desconcentrar.

Diego Quiroga, dirigente de la OCR, le dijo al periodista Klipphan que eso se realizó como una medida de seguridad para controlar si “había infiltrados en la columna” o si alguien se había lastimado o necesitaba algún tipo de asistencia”. “Para mí queda clarísimo que esto es una operación. ¿De qué sectores? De los sectores si se quiere más reaccionarios, y no es un ataque solo a nosotros. Esto hay que dejarlo en claro. Es un ataque que arranca con nosotros, pero que va a seguir con el resto de las organizaciones que no estamos dentro de los gobiernos”, cerró.





