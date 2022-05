Tensión entre Reino Unido y la UE por los controles aduaneros en Irlanda del Norte

La ministra de Relaciones Exteriores británico, Liz Truss, advirtió este jueves que su país no tendrá más remedio que «actuar» si la Unión Europea (UE) no muestra «suficiente flexibilidad» sobre los controles aduaneros impuestos en Irlanda del Norte tras el Brexit, mientras que el bloque alertó contra cualquier acción unilateral.

La advertencia de la funcionaria fue realizada durante una llamada telefónica con el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar las relaciones con los británicos, Maros Sefcovic, quien respondió que cualquier paso «unilateral» dañará la confianza mutua y pondrá en riesgo el acceso de Irlanda del Norte al Mercado Único.

El representante de Bruselas confirmó además que no había margen para ampliar el mandato de negociación de la UE ni para introducir nuevas propuestas que reduzcan el nivel general de fricción comercial.

Truss, por su parte, le indicó que la prioridad absoluta del Reino Unido es proteger la paz y la estabilidad en Irlanda del Norte y dijo que el Protocolo de Irlanda del Norte se había convertido en el mayor obstáculo para la formación de un Ejecutivo.

El protocolo se firmó para evitar una nueva frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit, posibilitando así el correcto funcionamiento de la economía de la isla en su totalidad y protegiendo el Acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998 tras tres décadas de sangriento conflicto.

Sin embargo, el acuerdo es considerado por los unionistas norirlandeses como una amenaza a su lugar en el seno del Reino Unido.

El partido republicano Sinn Féin -exbrazo político del grupo armado IRA- ganó las elecciones regionales la semana pasada por primera vez desde la partición de la isla hace un siglo.

Pero el Partido Unionista Democrático (DUP) -con quien deben compartir el poder en virtud del acuerdo de paz- se niegan a formar un nuevo ejecutivo mientras el protocolo no sea modificado.

La canciller británica señaló que la situación actual estaba causando una «perturbación inaceptable del comercio» y había creado un sistema de dos niveles en el que los habitantes de Irlanda del Norte no recibían el mismo trato que el resto del Reino Unido.

Le recordó la importancia de defender el Acuerdo de Viernes Santo e indicó que la UE tenía la responsabilidad de mostrar «más pragmatismo» y garantizar que el Protocolo cumpliera sus objetivos originales.

I spoke to @MarosSefcovic this morning. I reiterated this is about peace and stability in Northern Ireland and upholding the Belfast (Good Friday) Agreement.

I raised the urgent need to fix the NI Protocol, and the UK’s practical solutions to do so.👇https://t.co/06RIIF1y5z

— Liz Truss (@trussliz) May 12, 2022