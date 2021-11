tensión política, confusión judicial y social

La cuestión, además, se convirtió en otro dolor de cabeza para la Casa Rosada, ya que la posición ante las tomas le costó el votó castigo en la Patagonia, donde sólo triunfó en Tierra del Fuego, provincia ajena al conflicto mapuche.

¿Cazadores?

La versión que ayer tomaba más fuerza era la de cazadores en la zona que habrían disparado y provocado la tragedia, donde también resultó herido otro joven de 21 años que se encuentra hospitalizado. En tanto, se descartó desde la provincia y desde la fiscalía que se hubiera realizado el fin de semana un operativo policial. La hipótesis de los cazadores ayer no la descartaba tampoco comunidad mapuche Quemquemtreu, que mantiene la usurpación en el terreno privado. Aunque los denominaron “pseudocazadores” en complicidad con las fuerzas que mantienen el aislamiento en el área por orden judicial.

Organizaciones mapuches se expresaron en la misma dirección. Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, dijo que según los primeros testimonios “aparecieron dos hombres con armas largas, con rifles, que supuestamente estaban cazando”. “Lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero. Habíamos llegado a un momento en que había una audiencia en los próximos días. No había incidentes ni orden de allanamiento. El COER (la fuerza de elite de la Policía provincial) no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación”, amplió Ávalos.

En tanto, si bien la crítica apuntó al Gobierno provincial, Ávalos también cuestionó al Nacional por “ambiguo y tibio”, en declaraciones al diario Río Negro. La Casa Rosada, así, recibe golpes en ambas mejillas: su postura más flexible ante las tomas le costó derrotas en las elecciones del domingo en Río Negro, Neuquén y Chubut, las provincias donde los reclamos violentos tomaron más fuerza. Sin embargo, haber cedido al envío de gendarmes tras los últimos ataques incendiarios en Bariloche y El Bolsón (originados en “solidaridad” con la toma de Cuesta del Ternero y reivindicados por Resistencia Ancestral Mapuche -RAM-) también le restó afinidad con las comunidades. En esa línea, la semana pasada Alberto Fernández prorrogó por decreto la ley que impedía los desalojos a pueblos originarios, norma que vencía el martes y que tenía aval en el Senado.

Monitoreo

La primera reacción del Gobierno de Carrera (cuyo entorno mencionó a Ámbito que hasta ayer a la tarde no había hablado con el Presidente), fue aclarar “que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención”.

Luego, una comisión dispuesta por la Fiscalía ingresó el domingo a la noche al predio de Cuesta del Ternero y constató la existencia del cadáver de Garay. Más tarde, el secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, resaltó que monitoreaba el lugar de la toma desde que comenzó el 18 de septiembre. Pero no concedió margen a la modalidad del reclamo, al asegurar que trabajan en “encuadramientos de institucionalidad y legalidad” de las comunidades.

“De más está decir que esto no se trata de una cuestión habitacional, sino de una lucha por la recuperación de territorio, como lo informa la comunidad Quemquemtreu. En Río Negro hay más de 120 comunidades originarias reconocidas, otras tantas en ese proceso”, dijo el funcionario de Carreras.

En tanto, el intendente de El Bolsón, Pogliano, señaló a Odarda como “una de las culpables de las horas de tensión” que se vivieron en la zona por protestas, con quemas de neumáticos y corridas entre grupos civiles que están en contra de los mapuches.

Anoche, la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia dispuso el retiro hacia la localidad de El Bolsón de los efectivos del COER que cumplían con la custodia del perímetro en el predio ocupado, tarea que desde ahora llevarán a cabo efectivos de calle de la Policía de Río Negro.